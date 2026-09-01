김기열 "부모님 두 분 모두 암 투병…아버지 떠나고 어머니는 지금도 항암"

KBS 2TV 예능프로그램 ‘말자쇼’ 화면 캡처

코미디언 김기열이 부모님의 암 투병과 지난해 겪은 부친상에 대해 털어놨다.

김기열은 지난달 31일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 ‘말자쇼’에 출연해 부모님의 건강과 관련한 이야기를 전했다.

이날 한 방청객이 어머니가 병으로 고생하다 회복한 사연을 소개하자 김영희는 김기열에게 “어머니가 아픈 부분에서 김기열 씨도 공감을 하실 것 같다”고 말했다.

김기열은 “저희 부모님이 두 분 다 몇 년 전, 3~4년 전부터 암으로 투병을 하셨다”고 밝혔다.

이어 “두 분이서 열심히 이겨내시다가 지난해 아버지께서 돌아가셨고, 어머니는 지금도 항암을 하시면서 이겨내고 계신다”고 고백했다.

부모님의 투병을 겪으며 가족의 건강에 대한 생각도 달라졌다고 했다. 그는 “저는 그동안 부모님도 건강하시고 저도 아픈 데가 없어서 다 건강한 줄 알았다”며 “어머니가 아프시고 보니까 어느 집안이나 완벽하게 다 건강한 집은 없더라”고 말했다.

이어 “저는 그동안 그걸 몰랐다는 게 어렸구나 싶었다”고 털어놨다.

그러면서 “사실 완벽하게 건강한 집안은 별로 없다”며 “정말 그런 집이 있다면 정말로 축복받은 것이고, 돈보다 굉장히 소중한 걸 받고 살아간다고 생각하셨으면 좋겠다”고 전했다.

지난해 부친상을 겪었던 당시 동료 코미디언 양상국에게 큰 도움을 받았던 일화도 공개했다.

김기열은 “(양상국이) 아버지 모실 때 가장 먼저 와서 다 도와줬다”며 “그 친구가 딱 오니까 슬프더라. 다 이겨냈다고 생각했는데 그 친구 얼굴 보는 순간 눈물이 났다”고 말했다.

이어 “그 친구가 아버지의 복을 많이 가져간 것 같다”며 “(양상국이) 지난해 그렇게 잘 되지 않았는데, 요즘에 너무 잘 돼서 좋다”고 덧붙여 훈훈함을 자아냈다.

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