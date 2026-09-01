김신영, 14년 진행한 '정오의 희망곡' DJ 하차…"3개월 휴식"

코미디언 김신영이 14년 동안 진행한 '정오의 희망곡 김신영입니다'를 잠시 떠난다.

김신영은 지난달 31일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡'에서 "9월1일부터 3개월간 DJ 자리를 비운다"고 밝혔다.

MBC FM4U '정오의 희망곡'. MBC 제공

그는 "'정오의 희망곡'을 30살에 시작해서 14년째 진행 중"이라며 "나의 하루, 내 인생을 앞으로 어떻게 설계할 거고 어떻게 만들어 나갈 것인가 생각을 해봤다"고 말했다.

이어 "내 꿈을 향해 만든 회사 '고진감래' 업무를 알차게 만들어놓고 라디오도 지치지 않고 하고 싶다는 생각을 해서 결단을 내렸다고 전했다.

김신영은 "방송 스케줄이 많으면 라디오를 할 수 있는데 회사 업무기 때문에 그렇다. 내 회사는 IP회사"라며 "사무실 사람들과 이래저래 만나야 한다. 한 3개월 정도 회사 정비를 해놓고 싶다고 생각했다"고 말했다.

그는 "내일부터 3개월간 잠시 자리를 비우지만 '정희' 선생님들이 따뜻하고 다정하게 꽉 채워주실 거라 믿는다"며 "스스로 점검도 하고 회사도 한번 챙기고 시간을 가진 뒤 잘 돌아오겠다. 더 좋은 소식을 들려드리면서 다시 컴백하는 게 내 꿈"이라고 덧붙였다.

김신영의 빈자리는 코미디언 이국주가 지킨다. 이국주는 1일부터 스페셜 DJ로 '정오의 희망곡'을 이끈다.

<뉴시스>

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