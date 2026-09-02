카브루, ‘콜드브루 커피비어’ 출시…스페셜티 원두 직접 침출

수제맥주 기업 카브루(KABREW, 대표 박정진)가 스페셜티 원두를 직접 침출해 커피 풍미를 더한 신제품 ‘콜드브루 커피비어’를 선보인다.

이번 신제품은 코스타리카·과테말라·브라질·콜롬비아 4개국 블렌딩 스페셜티 원두를 직접 침출하는 방식인 드라이비닝을 적용했다. 카브루 측은 이를 통해 스페셜티 원두의 향과 풍미를 맥주에 더했다고 설명했다.

카브루(KABREW)의 ‘콜드브루 커피비어' (이미지 출처: 카브루)

‘콜드브루 커피비어’는 커피 포터 스타일의 맥주로, 스타우트보다 비교적 가벼운 음용감을 지향한 것이 특징이다. 카브루에 따르면 블랙 몰트와 커피 원두의 로스팅 향을 바탕으로 다크 초콜릿·다크 카라멜·견과류와 과일을 연상시키는 풍미를 구현했다.

이번 제품은 커피와 맥주를 결합한 제품으로, 커피와 맥주 각각의 풍미를 함께 구현하는 데 초점을 맞췄다.

카브루 관계자는 “오랜만에 선보이는 맥주 신제품인 만큼, 카브루가 가진 수제맥주 노하우를 바탕으로 커피와 맥주의 새로운 조합을 구현하는 데 집중했다”며 “가볍게 즐길 수 있는 음용감과 함께 커피와 맥주 각각의 깊은 풍미를 느낄 수 있는 제품”이라고 설명했다.

카브루 ‘콜드브루 커피비어’는 9월 2일부터 GS25, 세븐일레븐, 이마트24에서 구매할 수 있다.

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