70명 하객에 100만원 반지…봉태규가 예비부부에 던진 뼈있는 조언

배우 봉태규가 예비부부들을 향해 던진 현실적인 결혼 조언의 파장이 크다. 눈부신 스포트라이트 뒤에 가려졌던 과거의 궁핍과, 그 속에서 서로를 지켜낸 방식이 대중의 깊은 공감을 자아내는 모양새다.

서로를 향한 단단한 믿음으로 삶의 주도권을 아내에게 내어준 부부의 파트너십. 하시시박 SNS

최근 유튜브 채널 ‘비보티비’에 출연한 봉태규는 예산 갈등을 겪는 예비부부의 사연에 솔직한 경험담을 꺼내놓았다. 신혼여행과 예물 반지 중 선택을 고민한다는 사연에 그는 망설임 없이 단 한 번뿐인 럭셔리 유럽 신혼여행 투자를 권했다.

그가 이처럼 단호한 조언을 건넬 수 있는 배경에는 자신의 쓰라린 과거가 자리 잡고 있다. 지난 2015년 사진작가 하시시박과 부부의 연을 맺을 당시, 그의 형편은 넉넉하지 않았다. 거대한 부채를 안고 출발한 결혼 생활이었기에 제대로 된 신혼여행조차 엄두를 내지 못했다. 결혼반지 역시 티파니앤코의 가장 심플한 100만원대 초반 제품으로 겨우 맞췄다.

아내에게 번듯한 것을 해주지 못했다는 미안함은 오랜 시간 앙금처럼 남았다. 그는 결국 나중에 따로 다이아몬드 반지를 선물했다고 털어놓으며, 신혼 초 남편에게 약간의 부채 의식을 쥐여주는 것도 나쁘지 않다는 너스레를 떨었다. 형식적인 예물보다 중요한 것은 시간이 흐르며 채워나가는 서로를 향한 미안함과 책임감이라는 역설이었다.

현재 가정의 경제권은 전적으로 배우자인 하시시박에게 가 있다. 아내가 마음이 바뀌면 자신은 하루아침에 거지로 전락한다는 재치 있는 발언 속에는 상대를 향한 절대적인 신뢰가 깔려 있다. 처음 만난 날 한눈에 반해 스튜디오를 찾아가 결혼을 제안했던 직진 고백은, 이제 삶의 주도권을 온전히 아내에게 내어준 든든한 파트너십으로 진화했다.

경제권마저 온전히 맡길 만큼 깊어진 부부의 절대적 신뢰. 유튜브 채널 ‘비보티비’

결혼식 규모에 대한 소신도 일맥상통한다. 양가 부모의 형제자매가 각각 10남매에 달하는 대가족 환경에서도 그는 과감하게 하객을 70명으로 제한했다. 주변의 거센 반발에도 불구하고 신랑·신부가 주도권을 쥐면 결국 어른들도 따르게 된다는 경험에서 비롯된 철학은, 남들의 시선에서 벗어나 두 사람만의 예식에 집중하라는 메시지를 전하며 형식에 짓눌린 예비부부들에게 명쾌한 해답을 제시한다.

봉태규의 이러한 내면은 평탄치 않았던 삶의 궤적에서 비롯됐다. 2000년 영화 ‘눈물’로 데뷔한 이래 그는 독보적인 개성과 연기력으로 충무로의 시선을 사로잡았다. 시트콤과 영화를 오가며 청춘스타로 급부상했지만, 화려한 영광 뒤에는 가혹한 시련이 버티고 있었다.

2008년 이후 찾아온 극심한 흥행 부진과 함께 육체적인 파고가 덮쳤다. 척추에 8개의 철심을 박는 큰 수술을 감행해야 했고, 오랜 공백기와 병역면제 판정까지 이어지며 배우로서 커리어가 벼랑 끝에 몰렸다. 설상가상으로 불의의 사고로 아버지를 떠나보내는 아픔까지 겹치며 인생의 바닥을 칠 수밖에 없었다.

코믹 이미지를 벗고 대체 불가능한 연기파 배우로 거듭난 시간. SBS 드라마 ‘펜트하우스’ 스틸컷

그러나 그는 무너지지 않았다. 2018년 드라마 ‘리턴’에서 선보인 서늘한 악역 연기는 추락하던 그를 구원한 결정적 변곡점이었다. 당시 육아 스트레스까지 캐릭터에 투여하며 치열하게 완성해 낸 열연은 그를 단순한 코믹 배우가 아닌 대체 불가능한 연기파 배우로 재기시켰다. 이어 ‘펜트하우스’ 시리즈를 거치며 대중적 흥행과 연기력을 동시에 거머쥐었다.

최근의 행보는 더욱 깊이가 있다. 소속사 미디어랩 시소와 조용히 재계약을 맺은 그는 성공이라는 과거의 좇음에서 벗어나 “지금이 좋다”며 현재의 삶에 온전히 만족한다고 속내를 전했다. 15년 동안 단 한 번도 거르지 않고 매달 글을 연재해 온 에세이스트이자 작가로서의 삶 역시 스포트라이트 뒤에서 내면을 채워가는 그의 방식을 보여준다.

아버지를 잃은 결핍과 신체적 파국, 그리고 커리어의 단절이라는 혹독한 시련을 지나온 봉태규. 그가 던지는 결혼 조언과 경제권에 대한 솔직한 이야기는 일회성 가십거리를 넘어, 거친 풍파를 헤치고 진짜 어른이 된 한 인간의 통찰로 남는다.

혹독한 풍파를 지나 성실한 생활인과 작가로 자리 잡은 일상의 기록. 봉태규 SNS

신혼여행의 소중함을 일깨우고 경제권을 아내에게 온전히 내어주며 형식보다 본질에 집중하는 그의 태도는 각자의 자리에서 고군분투하는 이들에게 자극제가 된다. 상처와 역경을 견뎌내고 성실한 생활인 겸 작가로 자리 잡은 봉태규, 그가 묵묵히 다져온 일상의 기록들은 앞으로도 많은 이들의 삶에 조용한 용기가 되어줄 것이다.

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