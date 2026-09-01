강원도교육청, 8개월 연속 민원처리기한 100% 준수

강원도교육청이 신속한 민원행정 서비스로 호평을 받고 있다.

강원도교육청은 올해 1월부터 지난달까지 8개월 연속 국민신문고 민원처리기한 준수율 100%를 기록했다고 1일 밝혔다. 이 기간 처리한 민원은 1544건이다.

강원도교육청 전경. 강원도교육청 제공

이번 성과는 매월 민원처리 현황을 체계적으로 분석하고 처리 실태를 다각도로 점검해 사전 지연 요인을 차단한 결과로 분석된다.

강원교육청은 민원 처리의 질을 높이고 직원들의 사기 진작을 위해 다양한 인센티브 제도를 운영 중이다.

우선 매월 신속·친절하게 민원을 처리한 우수 공무원 2명을 선발해 시상한다. 특히 교육감이 직접 작성한 친필 감사카드를 전달해 감사 인사를 전하고 반기별로 우수 부서를 선정·포상하고 있다.

마일리지가 높은 직원에게는 연말 교육감 표창과 함께 국내·외 연수 우선 선발권을 부여하고 있다.

아울러 정기적으로 ‘강원교육 민원 동향’을 발간·공유해 민원 분야별 현황을 파악하고 주요민원 처리 우수사항과 업무 절차를 전 부서에 확산시킴으로써 유사 민원을 예방하고 행정 신뢰도를 높이고자 노력하고 있다.

오창원 강원교육청 총무과장은 “민원처리기한 100% 준수는 모든 공직자가 도민의 목소리에 귀 기울이고 신속하게 응대한 결과”라며 “앞으로도 현장 중심의 민원 분석과 실질적인 포상을 통해 도민이 체감할 수 있는 민원행정 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

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