SNT모티브, 자회사 SNT로보틱스 흡수합병

글로벌 자동차부품업체인 SNT모티브가 로봇사업 경쟁력 강화를 위해 자회사 SNT로보틱스를 흡수·합병한다.

SNT모티브는 1일 부산 본사에서 이사회를 열고 SNT로보틱스와의 합병안을 의결했다고 밝혔다.

SNT모티브가 로봇사업 경쟁력 강화를 위해 자회사 SNT로보틱스를 흡수·합병한다. 사진은 SNT모티브 부산 본사 전경. SNT모티브 제공

SNT모티브가 SNT로보틱스의 발행주식 전부를 보유하고 있어 이번 합병은 새 주식을 발행하지 않는 ‘무증자합병’으로 진행된다. 합병비율은 1대0이다. 또 상법상 소규모합병 절차에 따라 주주총회 승인 없이 이사회 의결만으로 합병 절차를 진행한다. 합병에 반대하는 주주에게 주식매수청구권도 인정되지 않는다.

SNT모티브는 이번 합병을 통해 전사 차원의 로봇사업 경쟁력을 끌어올린다는 계획이다. SNT모티브가 보유한 정밀제조와 모터·구동 기술, 로봇 액추에이터 기술에 SNT로보틱스의 로봇 완제품 개발 역량을 결합해 신규 수주와 사업 수행 능력을 강화한다는 구상이다.

SNT모티브 관계자는 “양사의 기술과 역량을 한데 모아 전사적 차원에서 로봇사업 경쟁력을 강화하고 사업 운영의 효율성을 높일 계획”이라며 “중장기적으로 기업 가치와 주주가치 제고에도 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

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