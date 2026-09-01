한국 축구 '임시 감독'에 모레노…2027년 아시안컵까지 맡을 수도

축구 국가대표팀 '임시 감독'으로 스페인 출신의 로베르토 모레노(48)가 선임됐다.

대한축구협회는 1일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 이사회를 열어 모레노 감독의 대표팀 임시 감독 선임안을 의결했다.

축구 국가대표팀 임시 감독 스페인 출신 모레노. 대한축구협회 제공

한국 축구 사상 첫 스페인 출신 사령탑이다.

앞서 협회는 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 실패로 홍명보 전 감독이 물러나면서 공석이 된 대표팀 사령탑을 맡아 9~10월 4경기와 11월 2경기 등 A매치 6경기를 지휘할 임시 사령탑을 공개 채용했다.

축구협회가 A대표팀 감독을 공개 채용 형태로 선발한 건 이번이 처음이다.

협회는 전력강화위원회 위원 일부와 외부 평가위원으로 평가위원회를 구성해 1차 서류 평가 후 2차 온라인 면접에 이은 대면 미팅과 계약 조건 조율 과정을 통해 지난 주말 최종 협의를 마무리했다.

이번 임시 감독 최종 후보 5인에는 모레노를 비롯해 도메네크 토렌트, 헤수스 카시스(이상 스페인) 등이 포함된 것으로 전해졌다.

모레노 사단으로 손발을 맞출 코치진은 에두아르도 도캄포 수석코치, 하신트 마그리냐 코치, 빅토르 브라보 데 소토 코치, 하비에로 초카로 피지컬 코치, 니코 보쉬 골키퍼 코치 등 전원 스페인 출신으로 구성됐다.

모레노 감독과 코치진 등 5명의 계약 기간은 오는 11월27일까지다.

A매치 6경기 이후 평가를 통해 내년 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵까지도 지휘봉을 잡을 수 있는 조건이 포함됐다.

모레노 감독은 2014년부터 2017년까지 바르셀로나(스페인) 수석코치를 지낸 뒤 2018년부터 2019년까진 스페인 대표팀 수석코치 및 임시 감독을 역임했다.

이후 모나코(프랑스), 그라나다(스페인) 등을 거쳐 지난해까지 소치(러시아)를 이끌었다.

선수 시절 프로 경험이 없는 모레노는 지난 2011년 AS로마(이탈리아)를 시작으로 셀타비고(스페엔), 바르셀로나, 스페인 대표팀에서 루이스 엔리케 현 파리생제르맹(PSG) 감독을 코치로 보좌해 '엔리케 오른팔'로 불렸다.

협회는 "비교적 젊은 나이임에도 명실상부 세계 최강 클럽과 대표팀을 이끈 경험과 뛰어난 데이터 활용 능력을 기반으로 한 전술 설계 및 상대팀 분석이 장점으로 꼽힌다"고 설명했다.

현영민 전력강화위원장은 "이번 임시 감독 선임은 절차적 정당성과 공정성에 대한 국민적 관심이 컸던 만큼, 체육회 기준에 맞춰 이를 준수하기 위해 상당한 노력을 기울였다"고 말했다.

이어 "모레노 감독은 한국 축구에 대해 이미 높은 이해도를 갖추고 다양한 전술적 대안을 제시하는 등 열의가 인상 깊었다. 까다로운 과정을 통해 선임된 모레노 사단이 국가대표팀의 분위기 전환과 경기력향상에 역할을 다해주길 기대한다"고 덧붙였다.

한편, 협회는 이날 이사회에서 A매치와 아시안게임 기간이 중복되고, 남자 A대표팀 운영에 대한 객관적이고 다면적인 평가를 위해 전력강화위원회 위원 충원이 필요하다는 판단에 따라 이를 승인했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지