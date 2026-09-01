김기열, 임우일·곽범 위해 항의했다가…"나만 '개콘' 하차"

코미디언 김기열이 후배들을 대신해 제작진에 항의했다가 '개그콘서트'를 떠나게 된 사연을 전했다.

지난달 31일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '말자쇼'에는 김기열이 게스트로 출연했다.

지난 7월 31일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '말자쇼'에는 코미디언 김기열이 게스트로 출연했다. KBS 제공

이날 한 관객은 인신공격을 당한 동기들을 대신해 가해자에게 항의했다가 오히려 친구들과 멀어졌다며 "이런 성격을 어떻게 고쳐야할지 고민"이라고 토로했다.

김영희는 "나도 친구를 대신해 이야기하고 싸워준 적이 많다"면서 "'나는 하소연했을 뿐인데 왜 일을 키우느냐'며 오히려 관계가 틀어진 경우가 있었다"고 공감했다.

그러면서 "나중에는 당사자들끼리 화해해 잘 지내고 나만 이상한 사람이 되기도 한다. 당사자가 원하지 않는 이상 대신 총대를 메지 말고, 이야기를 들어주는 것만으로 위로해주라"고 덧붙였다.

김영희는 불의를 보면 참지 못하는 사람으로 김기열을 지목했다.

김기열은 "그런 성격 때문에 손해를 굉장히 많이 봤다"며 과거 '개그콘서트' 출연 당시를 언급했다.

그는 "함께 코너를 하던 신인급 후배들의 분량이 편집됐다. 당시 후배들이 임우일 씨, 곽범 씨 등이었다"고 설명했다.

이어 "후배들이 '현장 반응은 좋았는데 우리가 신인이고 힘이 없어서 편집된 것 아니냐. 선배님이 이야기해달라'는 식으로 억울함을 호소했다"고 밝혔다.

김기열은 억울해하는 후배들을 대신해 담당 PD를 찾았다. 그는 "담당 PD에게 찾아가 왜 편집했는지 물었다. 서로 이야기를 주고받다가 결국 저만 '개그콘서트'를 하지 않게 됐다"고 말했다.

이를 듣던 정범균은 "후배들을 대신 이야기하다 담당 PD와 사이가 틀어져 '개그콘서트'를 그만두게 된 것"이라고 부연했다

김기열은 "그 친구들도 나를 따라 나올 줄 알았는데 계속 잘하더라. 이후에 굉장히 잘되지 않았느냐"고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지