장원영, 생일날 손종원 레스토랑 찾았다…공주님 케이크까지

그룹 아이브 멤버 장원영이 생일을 맞아 손종원 셰프의 레스토랑을 찾았다.

장원영은 지난달 31일 자신의 소셜미디어에 "아이 러브 마이 라이프(I love my life)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 이날은 장원영의 생일이었다.

장원영. 사진=인스타그램

공개된 사진에는 장원영이 손종원 셰프의 레스토랑에서 식사를 즐기는 모습이 담겼다. 장원영은 검은색 민소매 상의를 입고 음식을 맛보거나 카메라를 향해 포즈를 취했다.

손종원은 장원영의 생일을 맞아 직접 케이크를 들고 등장했다. 장원영이 공개한 분홍색 하트 모양 케이크에는 "해피 버스데이 프린세스(Happy Birthday Princess)"라는 문구가 적혔다.

손종원은 파인다이닝 셰프로 활동하고 있으며 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌2 등에 출연했다.

장원영은 2018년 엠넷 오디션 프로그램 '프로듀스 48'을 통해 결성된 프로젝트 그룹 '아이즈원'으로 데뷔했다. 이후 2021년 아이브로 다시 데뷔해 활동 중이다.

<뉴시스>

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