[네팔 대홍수] 기업 대응팀, 드론 수색 본격화…현장영상 분석 착수

두산에너빌리티와 한국남동발전이 네팔 대홍수로 실종된 직원 9명을 찾기 위해 드론 수색 작업을 본격화하고 있다.



1일 현지 기업 대응팀에 따르면 두산에너빌리티는 전날 육로를 통해 네팔 바그마티주 어퍼트리슐리(UT)-1 발전소 인근으로 이동한 뒤 드론 1대를 띄웠다.

네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 대원들이 1일(현지시간) 네팔 카트만두 라수와 지역 둔체 네팔 군 헬기장에서 수색을 위해 헬기로 향하고 있다. 연합뉴스

드론은 한국인 실종자들이 있던 발전소 사무동과 상부 위어 댐 상공을 비행하며 현장 영상을 촬영했다.



같은 날 두산에너빌리티가 임차 헬기 1대를 띄웠던 것을 고려하면 헬기와 드론을 함께 투입하는 '투 트랙' 수색을 진행한 셈이다.



통상 드론이 헬기보다 지형 제약을 덜 받고 배터리 교체를 통한 반복 투입이 가능하다는 점에서 드론 투입을 통해 저고도 영상을 확보했을 것으로 분석된다.



두산에너빌리티는 현장 영상을 정밀 분석해 실종자 수색 작업에 활용할 계획이다. 네팔에 파견된 정부 합동 신속대응팀과 한국남동발전과 자료를 공유하는 방안도 검토할 것으로 보인다.



남동발전도 드론을 띄워 발전소 베이스캠프와 파워하우스 인근 지역을 수색하는 방안을 추진하고 있다.



양사는 전날과 동일하게 네팔 당국에 헬기 운항 허가를 신청하고 승인을 기다리고 있다. 두산에너빌리티는 2대, 남동발전은 1대다.



전날 두산에너빌리티는 2대 중 1대에 대한 운항 승인을 받아 오전과 오후 각 1차례씩 총 2차례 수색 작업을 벌였다.



지난 27일부터 준비돼있던 두산에너빌리티 헬기가 운항에 성공한 것은 이번이 처음이었다.



오전 수색에서는 헬기가 파워하우스 인근에 착륙해 수색 인력들이 직접 현장 상황을 살폈고, 오후에는 헬기를 착륙시키지 않고 한국인 실종자들이 있던 사무동과 상부 위어 댐 상공을 비행했다.



남동발전은 지난 28일 네팔 군 당국의 승인을 받아 피해 지역을 한 차례 수색한 것을 마지막으로 헬기 운행에 나서지 못하고 있다.



기업 대응팀 관계자는 "정부 합동 신속대응팀에서 외교적인 노력을 해서인지 네팔 정부 측이 협조적인 태도를 보여주고 있다고 한다"면서 "오늘 헬기 승인이 나지 않을까 기대하고 있다"고 말했다.



현지 대응팀 보강도 이어지고 있다. 두산에너빌리티는 이날 인력을 추가 파견해 현지팀 규모를 20명 안팎으로 늘릴 계획이다.

<연합>

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