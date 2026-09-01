[추석민생대책] 성수품 '역대 최대' 18.3만t 공급…서민정책금융 4800억

정부가 추석을 앞두고 성수품 공급을 역대 최대 규모로 늘리고 농축수산물을 최대 50% 할인한다.



서민·취약계층 대상 정책금융은 4천800억원으로 확대하고, 소상공인·중소기업에는 43조4천억원 규모의 명절자금을 공급한다.

지난 8월 31일 오후 서울 서초구 농협유통 하나로마트 양재점에서 시민들이 장을 보고 있다.

연휴 기간 고속도로 통행료를 면제하고 온누리상품권 할인과 숙박쿠폰 등 내수 활성화 대책도 마련했다.



정부는 1일 국무회의에서 이러한 내용을 담은 '추석 민생안정대책'을 발표했다.



◇ 할인 지원 1천30억원 투입…선물세트 최대 '반값'



정부는 추석 성수품을 역대 최대인 18만3천t 공급한다. 평시의 1.6배 수준이다.



배추·무 등 채소류는 1만8천t, 사과·배 등 과일은 3만2천t을 각각 공급한다. 과일 공급량은 평시의 3배를 넘는다.



소·돼지고기는 9만t, 닭고기는 1만7천t을 공급하고 계란 물량도 평시보다 2.4배로 늘린다. 밤·대추 등 임산물은 2천480t을 공급해 평시보다 9배로 확대한다.



수산물은 고등어·명태·오징어·갈치·참조기·마른멸치 등 대중성 어종 6종을 중심으로 정부 비축물량 2만t을 시중가보다 최대 40% 낮은 가격에 공급한다.



할인 지원에는 역대 최대인 1천30억원을 투입한다.



오는 3일부터 사과·배·소고기 등 농축수산물을 최대 40%, 9일부터 명태·고등어·김 등 주요 수산물을 최대 50% 할인한다.



16∼20일에는 농축수산물과 수산물을 각각 300개 전통시장에서 구매액의 약 30%를 온누리상품권으로 2만원까지 환급한다.



과일·제수용품·한우 등 농산물 선물세트는 최대 50%, 수산물 선물세트는 최대 53% 할인하고 라면·빵 등 가공식품 4천700여개 품목도 최대 64% 특별할인한다.

지난 8월 14일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 한가위 명절선물전&소금박람회에서 참관객들이 부스를 둘러보고 있다. 연합뉴스

◇ 소상공인 대출·보증 등 명절자금 43.4조, 역대 최대



서민과 소상공인의 자금 부담을 덜기 위한 지원도 대폭 늘린다.



서민·취약계층과 청년층 대상 정책금융은 4천800억원 규모로 공급한다. 지난해보다 4배 이상 늘어난 수준이다.



체불청산 지원융자 금리는 1일부터 다음 달 31일까지 0.5∼1.0%포인트(p) 한시 인하한다.



고유가 부담 완화를 위해 화물차·여객차·연안화물선의 압축천연가스(CNG)·경유와 농·어민 면세유에 대한 유가연동보조금도 연말까지 연장한다.



재난적 의료비 지원은 기존 1천504억원에서 2천334억원으로, 830억원 확대한다.



소상공인·중소기업에는 대출·보증 등을 포함해 역대 최대인 43조4천억원의 명절자금을 공급한다.



만기가 돌아오는 대출·보증 62조4천억원은 1년씩 연장한다.



부가가치세 환급금과 공공조달 대금은 추석 전에 지급하고, 30인 미만 사업장의 고용·산재보험료 납부 유예도 지원한다.



소상공인은 전기요금을 최대 6개월, 가스요금을 최대 4개월에 걸쳐 나눠 낼 수 있다.

지난 5월 4일 서울 통인시장의 모습. 연합뉴스

◇ 교통·관광 혜택…응급의료·취약계층 지원도 강화



정부는 이날 소비와 관광을 촉진하기 위한 내수 활성화 대책도 함께 내놓았다.



우선 디지털온누리상품권 할인율은 16∼20일 한시적으로 7%에서 10%로 높인다.



평소 월 100만원까지 구매할 수 있지만 이 기간에는 높아진 할인율로 20만원을 추가 구매할 수 있어 최대 구매 한도가 120만원으로 늘어난다.



비수도권 체류와 섬 관광 활성화를 위해 숙박쿠폰 8만여장을 배포한다.



추석 연휴인 24∼27일에는 고속도로 통행료를 면제하고 KTX 요금도 10% 할인한다.



연휴 기간에는 4대궁·종묘와 조선왕릉, 국립현대미술관, 국립자연휴양림의 입장료를 면제한다.



아울러 연휴 기간 의료·돌봄 공백을 줄이기 위한 지원도 강화한다.



응급환자 이송 지연을 막기 위해 응급환자 이송체계 혁신시범사업을 전국으로 확대하고, 추석 전 관련 지침 정비를 마무리할 계획이다.



폭염·가뭄 피해 농가의 재해복구비 지급 기준을 확대하고, 고수온 피해 어가와 7월 호우 피해 주민에게는 재난지원금을 추석 전에 지급한다.



독거노인·결식아동·장애인 등에 대한 돌봄·보조 서비스도 강화한다.



정부는 추석 연휴 동안 관계부처와 지방자치단체가 24시간 상황관리체계를 가동하고 대책 이행 상황을 지속 점검할 계획이다.

<연합>

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