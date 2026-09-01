최민희 “용혜인 비례 두 번, 그만큼 실력 있다는 뜻…청문회 후 판단해도 안 늦어”

최민희 더불어민주당 최고위원이 성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원에 대해 실력이 입증된 인재라며 청문회 해명을 듣고 판단해야 한다고 밝혔다.
최 최고위원은 1일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 최근 발표된 개각 인사를 평가하며 용 후보자를 둘러싼 당내외 지적에 대한 입장을 전했다.
진행자가 용 내정자의 비례대표직 유지 논란과 위성정당을 통한 연속 비례대표 당선에 대해 질문하자 최 최고위원은 “용 후보자는 비례대표 두 번 할 정도로 실력이 있다”며 “비난하기 위해서 비난할 때 안 좋은 측면을 말하는 것인데, 거꾸로 긍정적인 측면을 말씀드린다”고 설명했다. 이어 “36살의 워킹맘을 성평등가족부에 발탁한 것도 여성인재의 중요 자리 진출이라는 측면에서 긍정적”이라고 덧붙였다.
최 최고위원은 비례대표 사퇴 여부가 강제 규정이 아니라는 점을 분명히 했다. 그는 “비례대표가 비례를 사퇴하고 장관직으로 가는 건 법적인 구속사항이 아니다”라며 “이게 균형 있게 평가되기를 바란다”라고 언급했다.
이어 “곧 청문회가 있을 것이고, 그때 국민들께서 용 후보자의 해명을 들어보시고 판단하셔도 늦지 않다라고 생각한다”라고 말했다.
개각 전반에 대한 여성 인재 기용 측면에서도 용 후보자 발탁을 긍정적으로 바라봤다. 최 최고위원은 “36세의 워킹맘 용혜인 전 의원을 성평등가족부에 발탁한 것도 여성인재의 중요 자리에 진출이라는 측면에서 긍정적으로 본다”라고 평가했다.
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