'돌싱글즈' 이다은, 남편 독박육아 해명 "당연히 함께 육아"

'돌싱글즈2 '에 출연했던 이다은이 남편 '독박 육아' 오해에 대해 해명했다.

이다은은 31일 소셜미디어에 "여러분 오늘 유튜브 보시고 댓글에 오빠가 많이 지쳐 보인다고 제가 육아를 조금 더 도와줘야 할 것 같다고 걱정해 주시는 분들이 많으신 것 같다"는 글을 올렸다.

이다은. 이다은 SNS 캡처

이다은은 "오빠가 요즘 사업에 여러모로 신경을 많이 쓰고 있어서 조금 피곤한 상태인 건 맞다"며 "다만 저 날은 제가 일정이 있어서 오빠가 아이들을 맡아준 날이었고 평소에는 당연히 저도 함께 육아하고 있다"고 했다.

그는 "영상에는 저희 일상의 한 부분만 담기다 보니 걱정하시는 분들이 계신 것 같아 살짝 말씀드린다. 오빠 피곤해 보인다고 걱정해 주신 마음은 감사하다. 제가 더 잘 챙기겠다"고 했다.

한편 이다은은 2021년 MBN 연애 리얼리티 프로그램 '돌싱글즈2'에 출연해 프로그램에서 만난 윤남기와 재혼했다.

이다은은 본래 직업은 영어 강사였으나 현재는 인플루언서 및 방송인으로 활동 중이다.

<뉴시스>

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