폭우 속 고창 실종 60대男, 밤샘 수색 끝 하천서 숨진 채 발견

전북 고창에서 폭우 속 블루베리 농장에서 작업하다 실종된 60대 남성이 밤샘 수색 끝에 하천에서 숨진 채 발견됐다.

1일 고창경찰서와 소방 당국 등에 따르면 전날 오후 3시38분쯤 고창군 부안면 상등리의 한 블루베리 농장에서 작업하던 A(60)씨가 사라졌다는 신고가 접수됐다.

전북 고창소방서 119구조대원들이 지난달 31일 폭우 속 블루베리 재배 비닐하우스에서 작업하다 실종된 60대 남성을 찾기 위해 주변 하천을 수색하고 있다. 전북도소방본부 제공

A씨는 침수된 블루베리 농장에서 아들과 함께 작업하던 중 아들이 잠시 자리를 비운 사이 실종된 것으로 파악됐다. A씨의 휴대전화는 꺼져 있어 경찰과 소방, 고창군청 직원 등이 농장 주변과 인근 하천 등을 중심으로 수색을 벌였다.

밤새 이어진 수색은 이날 오전 6시50분쯤 종료됐다. A씨는 블루베리 농장에서 약 70ｍ 떨어진 갈곡천에서 고창군청 직원에 의해 발견됐으나 이미 숨진 상태였다. 당시 고창에는 시간당 최대 60㎜에 달하는 폭우가 쏟아지는 등 사흘째 많은 비가 내려 농로와 농경지를 구분하기 힘들 정도였고, 인근에서는 주진천 수위가 급격히 상승하면서 아산면 일부 주민들에게 긴급 대피 명령이 내려지기도 했다.

경찰은 폭우로 비닐하우스 주변 침수를 막기 위해 물길을 정비하다 사고가 났을 가능성이 있는 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

같은 날 정읍에서도 논을 살피려 집을 나선 70대 주민 B씨가 실종돼 경찰과 소방 당국이 수색을 이어가고 있다.

전북소방 119 구조대원들이 지난달 30일 정읍에서 폭우 속 논을 살피려 집을 나섰다가 연락이 두절된 70대 주민을 찾기 위해 드론을 이용해 일대를 수색하고 있다. 전북도소방본부 제공

B씨는 30일 오전 6시30분쯤 아내에게 “논에 가보겠다”고 말한 뒤 집을 나섰으나 돌아오지 않았다. 가족들이 B씨를 찾는 과정에서 논에서 삽과 고무신을 발견한 것으로 알려졌다.

당시 정읍에는 호우경보가 발효된 상태였으며, 경찰은 수중과학수사대 등을 투입해 수색을 벌였다. 1일에는 소방과 경찰 등이 다시 수색에 나설 예정이다.

전북도 재난안전대책본부에 따르면 지난 29일부터 31일 오후까지 도내에는 군산 341㎜, 고창 242.7㎜, 부안 222.8㎜ 등 많은 비가 내렸다. 같은 기간 주택·상가·도로 침수 등 169건의 시설 피해 신고가 접수되는 등 폭우 피해가 집중됐다.

전북도 관계자는 “비가 그친 뒤에도 하천과 농경지 주변에는 급격히 불어난 물이 남아 있는 만큼 추가 각별한 주의가 필요하다”고 말했다.

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