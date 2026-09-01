전국 로봇 꿈나무 부산에 모인다

전국의 로봇 꿈나무들이 세계대회 출전권을 놓고 부산에서 실력을 겨룬다.

부산시교육청은 11월28일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 ‘2027 로봇 국내 예선대회’를 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 대회는 부산교육청이 주관하는 대한민국 공식 예선대회로, 내년 국내에서 열리는 ‘2027 로보페스트 월드챔피언십’ 출전권이 걸려 있다. 전국 초·중·고 학생이면 누구나 무료로 참가할 수 있다. 참가 대상은 주니어(초등학교 5학년~중학교 2학년)와 시니어(중학교 3학년~고등학교 2학년)로 나뉜다. 참가 신청은 이날부터 다음달 16일까지 전용 누리집에서 접수한다.

참가팀들은 게임, 전시, 미지의 미션 챌린지 등 8개 종목에서 로봇 설계와 프로그래밍 실력을 겨룬다. 종목별 1위 팀에는 월드챔피언십 출전권과 함께 3회 이상의 맞춤형 컨설팅도 제공된다.

로보페스트는 1999년 미국 로렌스공과대학교(LTU)에서 시작된 국제 청소년 로봇대회다. 지금까지 39개국에서 3만8700여 명의 학생이 참가했으며, 내년 월드챔피언십은 미국 이외 국가에서는 처음으로 한국에서 열린다.

김석준 부산교육감은 “학생들이 피지컬 인공지능(AI)에 대한 흥미를 바탕으로 글로벌 미래 인재로 성장하길 기대한다”며 “이번 대회를 계기로 로봇·AI 교육의 저변을 확대하고 AI시대를 이끌어가는 인간중심 미래교육을 펼쳐가겠다”고 말했다

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