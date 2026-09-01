'교도소서 외부와 편지 주고받으며 스포츠도박' 의혹

교정시설 수감자들이 외부 민간업체를 통해 불법 스포츠 도박을 했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰다.



인천경찰청 광역범죄수사대는 사기 등 혐의로 인천 미추홀구 소재 업체 A사 관계자들을 입건해 수사하고 있다고 1일 밝혔다.

경찰 로고

'수발업체'라고 불리는 A사는 구치소·교도소 수감자들과 편지를 주고받으면서 스포츠 도박에 대신 베팅한 의혹을 받고 있다.



업체 내부 관계자 등에 따르면 A사가 수감자들에게 월드컵 축구와 프로야구 등 경기 일정과 배당 정보를 보내면 수감자가 원하는 경기에 돈을 거는 방식으로 도박이 이뤄졌다.



수감자는 외부 지인을 통해 업체 계좌에 송금했으며, A사는 대신 베팅하는 대가로 10%가량의 수수료를 받은 것으로 알려졌다.



경찰은 지난 7월 초 A사 사무실에서 압수수색을 벌였으며, 수감자와 주고받은 서신과 거래 장부 등을 확보해 분석하고 있다.



경찰 관계자는 "불법 도박 의혹이 있는 수감자 수는 아직 특정하지 못했다"며 "압수물을 분석하고 있으며 국민체육진흥법 위반 등 혐의를 적용할지 검토할 계획"이라고 말했다.

<연합>

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