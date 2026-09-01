비 오는 9월 첫날…중부 강한 비·남부 폭염 ‘극과 극’ [오늘날씨]

사진=뉴시스 제공

9월의 첫날인 화요일 1일 전국이 대체로 흐린 가운데 중부지방을 중심으로 비가 내리겠다. 특히 일부 지역에서는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강하고 많은 비가 쏟아질 것으로 예상돼 각별한 주의가 필요하다. 반면 남부지방과 제주도는 낮 기온이 30도를 크게 웃돌며 무더운 날씨가 이어지겠다.

기상청에 따르면 이날 중부지방은 오전까지 비가 내리겠으며, 경기 동부와 강원도는 늦은 오후까지 비가 이어지는 곳이 있겠다. 비가 내리는 지역에서는 짧은 시간에 강한 비가 집중될 가능성이 있다.

전날인 31일부터 이날까지 예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도 10~60㎜, 강원도 10~50㎜다. 충남 서부에는 30~80㎜의 비가 내리겠으며, 많은 곳에서는 100㎜ 이상의 비가 쏟아질 것으로 전망된다. 대전·세종·충남 동부와 충북에는 20~60㎜의 비가 예상된다.

특히 강한 비가 내리는 지역에서는 계곡이나 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있다. 기상청은 계곡과 하천 접근 및 야영을 자제하고, 하천변 산책로나 지하차도 등 저지대 출입에도 각별히 주의할 것을 당부했다. 하수도와 우수관, 배수구 등에서 물이 역류하거나 침수가 발생할 가능성에도 대비해야 한다.

남부지방과 제주도에는 오후부터 저녁 사이 소나기가 내리겠다. 예상 강수량은 전북과 광주·전남, 대구·경북, 부산·울산·경남 5~40㎜, 제주도 5~30㎜다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 서해상을 중심으로도 돌풍과 천둥·번개가 예상돼 해상 안전사고에 유의해야 한다.

기온은 지역별로 차이가 크겠다. 아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 25~34도로 예보됐다.

주요 도시별 아침 최저기온은 서울 22~23도, 인천 23도, 춘천 21도, 강릉 22도, 대전 23도, 대구 25도, 전주 24도, 광주 24~26도, 부산 26도, 제주 25~26도 등이다.

낮 최고기온은 서울 27도, 인천 27도, 춘천 27~28도, 강릉 27도, 대전 31도, 대구 32~33도, 전주 32도, 광주 32~33도, 부산 31~32도, 제주 30~31도로 예상된다.

특히 남부지방을 중심으로는 낮 동안 오른 기온이 밤사이 충분히 떨어지지 않으면서 열대야가 나타나는 곳이 많겠다. 당분간 아침 기온은 평년보다 높고, 낮 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높은 수준을 보일 전망이다.

동해안에서는 너울에 의한 높은 물결이 백사장이나 해안도로로 밀려올 수 있어 해안가 접근을 삼가야 한다. 해상의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 먼바다의 파고는 동해 0.5~2.5m, 서해·남해 0.5~2.0m로 예상된다.

미세먼지는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보일 것으로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지