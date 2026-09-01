실물이 더 예쁘다는 지연, 한층 또렷한 눈코입…즐겨하는 폴댄스 효과인가

그룹 티아라 출신 지연의 한층 또렷해진 이목구비가 눈길을 끌면서 그가 과거 공개한 다이어트와 운동 습관에도 관심이 쏠리고 있다.

지연은 지난 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 검은색 재킷과 톱을 매치한 올블랙 스타일링의 근황을 공개했다. 긴 생머리와 또렷한 메이크업을 더한 가운데 한층 날렵해진 얼굴선과 선명한 이목구비가 돋보이며 물오른 미모를 자랑했다.

지연이 올블랙 스타일링으로 날렵한 얼굴선과 선명한 이목구비를 뽐내며 근황을 전하고 있다. 인스타그램 '지연(@jiyeon2__)' 캡처

과거 지연은 체중 관리에 대한 고민을 직접 털어놓기도 했다.

지난 2024년 3월 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서 지연은 아이유의 '홀씨' 챌린지를 촬영한 뒤 지인과 식사하던 중 "나 살 좀 빠져 보이냐"고 물었다.

지인이 "네가 언제 살이 쪘냐"고 반응하자 지연은 "요즘 1일 1식 하고 있다"며 "미국 갔다 오고부터 살이 쪘다"고 말했다.

이후에도 극단적으로 식사량을 줄인 모습이 공개됐다. 같은 달 공개된 대기실 브이로그에서 지연은 촬영을 마친 뒤 "오늘 촬영하면서 김밥 4알 먹었다. 배가 고프다"고 했다. 당시 그는 얼굴이 많이 핼쑥해졌다고 스스로 말하며 "이래서 살에 계속 예민할 수밖에 없는 것 같다"고 털어놓기도 했다.

다만 지연의 몸매 관리가 식단 조절에만 집중된 것은 아니다. 어린 시절부터 운동을 해온 이력이 있다.

지연은 데뷔 초 MBC '세상을 바꾸는 퀴즈'에 출연해 "몸이 약해서 강해지려고 5살 때부터 7년 동안 태권도를 배웠다"며 자신이 "태권도 3단"이라고 밝힌 바 있다. 실제 방송에서 송판 격파를 선보이기도 했다.

여기에 아이돌 활동 중에는 폴댄스로 몸매를 관리했다. 폴을 이용해 자신의 체중을 지탱하고 다양한 동작을 수행하는 폴댄스는 팔과 어깨, 등뿐 아니라 복부와 하체까지 함께 사용하는 운동으로 알려져 있다. 지연 역시 폴댄스를 한 뒤 "근육도 생기고 예쁜 라인도 생겼다"고 밝힌 바 있다.

폴댄스가 체형 관리에 도움이 될 수 있다는 연구 결과도 있다. 폴란드 지엘로나구라대학교 의과·보건과학부 연구진은 2020년 국제학술지 '스포츠의학·체력학회지'에 폴댄스의 신체적 효과를 분석한 연구를 게재했다.

연구진은 폴댄스를 수련한 여성 30명과 수련하지 않은 여성 30명의 근력과 유연성, 체성분을 비교했다. 그 결과 폴댄스 경험자들은 비교군보다 근력이 높고 체지방이 적었으며, 상지 근육량은 더 많은 것으로 나타났다.

이에 "폴댄스는 여러 긍정적인 생리학적 효과가 있다"고 평가하면서도, 체중 감량을 무리하게 시도할 경우 부상 위험이 커질 수 있어 충분한 준비운동과 균형 잡힌 식사가 중요하다고 강조했다.

<뉴시스>

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