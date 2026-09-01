푸틴, 시진핑과 3개월 만에 회담…“러중 협력, 모든 분야서 성공적”

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 31일(현지시간) 3개월 만에 회동했다. 두 정상 간 만남은 올해 들어 2번째로, 푸틴 대통령은 지난 5월 19일 1박 2일간의 일정으로 중국을 국빈 방문했다.

타스통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 상하이협력기구(SCO) 정상회의가 열린 키르기스스탄 수도 비슈케크에서 시 주석과 회동하며 “러시아와 중국의 협력은 모든 분야에서 성공적으로 발전하고 있다”고 밝혔다.

31일(현지시간) 키르기스스탄에서 열린 상하이협력기구 정상회의 기간 중 열린 양자회담에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 악수하고 있다. AP연합뉴스

푸틴 대통령은 에너지, 산업, 우주, 교통·물류 등 분야에서 양국 간 주요 프로젝트가 추진되고 있다며 이달 중순 중국 컨테이너선이 북극항로(NSR)를 따라 첫 정기 운항을 시작한 점, 상호 농산물 수출이 34% 증가한 점 등을 거론했다.

또 푸틴 대통령은 중국이 필요로할 경우 양국 간 상호 비자 면제 협정을 영구화할 준비가 돼 있다고 말했다. 양국은 작년 상대국 국민에게 최대 30일간 무비자 입국을 허용했고, 지난 5월에는 이 조치를 2027년 말까지 연장했다. 푸틴 대통령의 이같은 발언은 양국 관계 발전에 대한 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.

푸틴 대통령은 중국·네팔 국경지대에서 발생한 대홍수로 큰 인명피해가 발생한 일을 두고서는 “사망자 유족과 지인들에게 진심으로 애도를 표하며 부상자의 빠른 쾌유를 기원한다”고 말했다.

이날 회담과 관련해 드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 베스티 방송 인터뷰에서 “회담이 건설적이고 우호적인 분위기에서 열렸다”며 “시 주석과 푸틴 대통령은 신뢰를 바탕으로 어려운 문제들을 해결해 가고 있다”고 설명했다.

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