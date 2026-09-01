경주시 대종천 일원에 지하수저류댐 건설… 하루 1만6000t 공급

경북 경주시 문무대왕면 대종천 일원에 하루 1만6000t의 용수를 공급할 수 있는 지하수저류댐이 건설된다.

경주시는 기후에너지환경부가 추진하는 ‘지하수저류댐 설치사업’에 전국 13개 지자체가 신청한 가운데 경주시를 포함한 3개 지자체가 최종 선정됐다고 31일 밝혔다.

경주시 문무대왕면 용당리 대종천 일원 지하수저류댐 설치 예정 위치도. 경주시 제공

이번 사업은 문무대왕면 용당리 대종천 일원에 연장 326m, 평균 심도 40m의 지하차수벽과 취수시설을 설치하는 사업으로 총사업비는 218억 원이다.

국비 70%, 지방비 30%가 투입되며 한국수자원공사(K-water)가 사업을 대행한다.

시설이 완공되면 하루 1만6000t 규모의 용수를 공급할 수 있어 반복되는 가뭄에 대응할 새로운 수원 확보는 물론, 동경주지역 산업용수 공급 여건도 크게 개선될 것으로 기대된다.

특히 SMR 국가산업단지와 혁신원자력연구단지, 양남일반산업단지, AI데이터센터 등 동경주지역 주요 미래산업에 안정적으로 용수를 공급할 기반이 마련되면서 관련 기업과 산업 유치에도 한층 탄력이 붙을 전망이다.

또 문무대왕면과 양남면의 급수체계를 조정해 감포정수장의 공급 부담을 낮추는 등 지역 주민들의 안정적인 생활용수 공급에도 도움이 될 것으로 보인다.

지하수저류댐은 하천 지하의 모래·자갈층에 차수벽을 설치해 지하수의 흐름을 늦추고 물을 저장한 뒤 필요할 때 취수하는 시설이다.

지표 댐과 달리 수몰지역이 발생하지 않고 환경 영향을 최소화하면서 가뭄에도 안정적인 수자원 확보가 가능한 것이 장점이다.

지하에 차수벽을 설치해 지하수를 저장,확보하는 지하수저류댐 개념도.

경주시는 2024년 8월 문무대왕면 일원에 지하수저류댐 설치를 정부에 건의한 이후 주민설명회와 상세조사용역, 평가위원회 등의 절차를 거쳐 이번 사업 대상지로 최종 선정됐다.

시는 지방비 부담을 줄이기 위해 경북도와 협의해 지방비 일부를 도비로 확보하는 방안도 추진하고 있다.

앞으로 기후에너지환경부, 한국수자원공사와 업무협약을 체결하고 기본 및 실시설계, 실시계획 인가 등을 거쳐 2028년 1월 착공해 2029년까지 사업을 완료할 계획이다.

주낙영 경주시장은 “이번 국비사업 선정으로 가뭄에 대응할 안정적인 수원을 확보하는 동시에 동경주 미래산업의 성장을 뒷받침할 기반도 마련하게 됐다”며 “사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다”라고 말했다.

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