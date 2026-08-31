박용선 포항시장, 국비확보 총력전, 기획예산처·국회 예결위 잇따라 방문

박용선 경북 포항시장이 내년도 국가투자예산 확보에 총력전을 펼치고 있다.

박 시장의 이번 행보는 최근 지방재정 여건이 악화되는 상황에서 대규모 국책사업의 안정적인 재원을 확보하는 한편 주요 사업의 조기 가시화를 이끌기 위한 것이다.

박용선 포항시장(오른쪽)은 31일 조용범 기획예산처 차관을 만나 주요 현안사업에 대한 정부 차원의 적극적인 지원을 요청한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

박 시장은 이날 포항의 핵심 현안사업별 추진 필요성 및 지역경제 파급효과 등을 직접 설명했다.

박 시장은 31일 한국재정정보원에서 조용범 기획예산처 차관을 만나 영일만횡단대교의 조속한 착공과 호미반도 국가해양생태공원 조성사업 등 주요 현안사업에 대한 정부 차원의 적극적인 지원을 요청했다.

특히 영일만횡단대교 건설사업은 현재 한국개발연구원(KDI)의 사업 적정성 검토가 막바지 단계로, 연내 기획예산처 재정사업평가위원회 심의와 국토교통부의 최종 노선 확정을 앞두고 있다.

시는 이미 국비 485억 원을 확보한 만큼 노선이 확정되면 본격적인 실시설계 착수 등 사업 추진에 속도가 붙을 것으로 기대한다.

이어 박 시장은 국회를 방문해 예산결산특별위원회 소속 국회의원인 유상범·이인선 의원과 지역 국회의원인 김정재 의원을 만나 포항시 주요 국가투자사업의 필요성과 시급성을 설명하고, 국회 예산 심의 과정에서 국비가 최대한 반영될 수 있도록 적극적인 관심과 지원을 요청했다.

박 시장은 정부예산안에 반영된 사업의 안정적인 국비 확보는 물론 정부안에 충분히 반영되지 못한 주요 현안사업의 증액과 신규사업 추가 반영을 위해 사업별 추진 필요성과 지역경제 파급효과, 국가정책과의 연계성 등을 집중적으로 설명했다.

박용선 시장은 “국가투자예산은 지역의 미래를 준비하고 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어 내는 중요한 재원”이라며 “예산 심의 마지막 단계까지 사업의 필요성을 적극적으로 설명하고 정부와 국회를 지속적으로 설득해 지역 핵심사업이 최대한 반영될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

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