11개월 만에 쾌속 통과…성남 원도심 1만3500가구 재개발 속도전

경기 성남시가 수정구와 중원구 등 원도심 일대 5개 구역의 생활권 재개발사업 정비구역 지정 절차를 전국 최단기간인 11개월 만에 마치고 1만3500여 가구 규모의 신규 주택 공급에 속도를 낸다.

성남 원도심인 수정·중원구 일대. 성남시 제공

성남시는 수진2, 태평2·4, 산성, 단대, 상대원1·3 등 5개 구역(총면적 53만4694㎡)의 재개발 정비구역 지정을 공식 고시했다고 31일 밝혔다. 이번 지정으로 들어설 신규 공동주택은 총 1만3505세대 규모다.

구역별 공급 규모는 △태평2·4구역(18만3849㎡) 4458세대 △수진2구역(14만5566㎡) 3275세대 △상대원1·3구역(10만3904㎡) 2270세대 △산성구역(5만8403㎡) 1884세대 △단대구역(4만2972㎡) 1618세대 등이다.

통상 수년 이상 걸리던 정비구역 지정 절차를 11개월 만에 마친 것은 전국 재개발사업 중 최단기 성과다. 성남시는 정비계획 수립 초기부터 관계기관 사전 협의, 주민 의견 수렴, 각종 심의 및 고시 절차를 유기적으로 병행·단축하며 행정력을 집중해 사업 지연에 따른 불확실성을 대폭 줄였다.

한편 시는 같은 날 시청에서 신상진 시장과 직원들이 참석한 가운데 ‘청렴토크콘서트’를 열고, 대규모 재개발 과정에서 발생할 수 있는 부패 요인을 차단하고 투명한 시정을 펼칠 것을 다짐했다.

신 시장은 “전국 최단기간 지정 성과에 안주하지 않고 후속 행정 절차도 적극적으로 지원해 주민들이 체감할 수 있는 원도심 주거 환경 개선을 조속히 이뤄내겠다”고 밝혔다.

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