MB, 정점식 만나 “소수 야당, 국민 등에 업어야”

이명박 전 대통령이 31일 국민의힘 정점식 원내대표와 만나 “국민을 보고 정치를 해야 한다”며 2028년 총선 승리를 위한 당의 단합과 대여투쟁 방향을 조언했다.

정 원내대표는 이날 서울 서초구 청계재단에서 이 전 대통령을 예방했다. 원내대표 선출 이후 첫 인사차 방문한 것으로, 6·3 지방선거 당시 국민의힘 후보들을 지원해준 데 대한 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다.

국민의힘 정점식 원내대표가 31일 서울 서초구 이명박 전 대통령 사무실을 방문해 이 전 대통령과 함께 이동하고 있다. 국회사진기자단

이 전 대통령은 “지금은 당의 역할보다 원내에서 해야 할 역할이 더 크다고 본다”라며 “거대 여당을 상대로 협조할 것은 협조하되, 끝까지 반대할 것은 반대하면서 국민을 보고 가야 한다”고 조언했다. 그러면서 “상대가 들어주지 않더라도 국민이 봤을 때 ‘야당이 하는 이야기가 옳고 나라에 도움이 된다’고 인정받는 게 중요하다”라며 “지금은 숫자로는 도저히 안 되는 상황인 만큼 국민의 신뢰를 얻는 것이 중요하다. 투쟁을 하더라도 국민을 보고 해야 한다”고 강조했다.

특히 이 전 대통령은 당내 분열을 경계하면서도 대여투쟁의 명분과 방식이 중요하다고 강조했다. 이 전 대통령은 “투쟁을 위한 투쟁이 아니라, 정말 국민을 위해 여당의 주장이 옳지 않다는 점을 신랄하게 지적하고 국민에게 호소해야 한다”라며 “소수 야당이라고 숫자가 적으니 아무것도 할 수 없다고 생각해서는 안 된다”고 했다. 그는 “국민을 등에 업으면 소수라도 충분히 힘을 발휘할 수 있다”라며 “중요한 시기인 만큼 국민을 향해 나아가야 한다. 당이 분열돼 있다는 이야기가 나올 수 있지만 원래 어려울 때는 시끄러운 법”이라고 했다. 그러면서 “그럼에도 지혜롭게 협력할 것은 협력하면서 역할을 해나가야 한다”고 당부했다.

이에 정 원내대표는 “당 내부도 어려운 상황이고 이재명 정부의 폭거 역시 그 어느 정부 때보다 심하다고 생각한다”며 “말씀하신 대로 늘 국민을 바라보면서 앞으로 나아가도록 하겠다”고 화답했다.

정점식 원내대표 만나 환담 나누는 이명박 전 대통령. 국회사진기자단

정 원내대표는 면담을 마친 뒤 기자들과 만나 “(이 전 대통령께서) 당이 단합을 통해 2028년 총선에서 승리하는 것이 가장 중요하다고 말씀했다”며 “정치는 국민을 보고 해야 한다, 아무리 소수 야당이지만 이재명 정권의 폭거에 저항하지 않으면 이길 수 없다는 취지의 말씀을 해주셨다”고 전했다.

이 전 대통령은 이날 정부·여당이 추진하는 공소취소 특검 등에 대해서도 우려를 표한 것으로 전해졌다. 이재명 대통령 사건 공소취소를 이끌어 온 더불어민주당 김승원 의원의 법무부 장관 후보자 지명에 대해 “속이 다 들여다보이는 것 아니냐”며 “이번 개각에 전체적으로 실망했다”는 취지로 언급했다고 한다.

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