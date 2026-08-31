항일전 이끈 산남의병 3人 ‘9월의 독립운동가’

국가보훈부는 ‘산남의진’ 의병으로 항일전을 이끌었던 이한구(1963년 독립장), 손영각(1980년 독립장), 최산두(2017년 애국장) 3명을 ‘2026년 9월의 독립운동가’로 선정했다고 31일 밝혔다. ‘산남’(山南)은 영남 지역을 이르는 말로 산남의진은 1905년 을사늑약이 체결되자 국권을 되찾기 위해 경북 영천을 중심으로 결성된 의병부대다. 유생, 농민, 포수, 군인 등 다양한 신분의 사람들이 참여해 1906∼1908년 항일 의병전쟁을 이어갔다.



이한구(1870∼1907) 선생은 산남의진 결성 당시 핵심병력을 지휘하는 중군장이었고, 손영각(1855∼1907) 선생은 산남의진 참모장이었다. 최산두(1888∼1926) 선생은 군자금과 무기·식량 등을 모집하며 의병활동을 이어가다 체포돼 옥고를 치렀다.



보훈부는 ‘이달의 6·25전쟁영웅’에 김종기(1926∼2007·사진) 해군 대령과 윌리엄 해밀턴 쇼(1922∼1950) 미국 해군 대위를 선정했다.

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