매일 소변 6000L 쏟아지는 에베레스트…빙하 154t 녹인다

에베레스트를 찾는 등반객과 관광객들의 활동에서 발생하는 열이 한 번의 등반 시즌에 최대 3000t에 가까운 눈과 얼음을 녹일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

네팔 토지관리 당국의 킴 랄 가우탐 수석측량관 등이 참여한 국제 연구진은 최근 이같은 내용을 담은 논문을 국제학술지 ‘리저널 인바이런멘털 체인지(Regional Environmental Change)’를 통해 공개했다.

연구진이 2023년 봄 약 50일간의 등반 시즌을 분석한 결과, 베이스캠프에 설치된 약 1600개 텐트를 운영하는 데 LPG 824통, 등유 1만8935L, 휘발유 5130L가 사용됐다. 이 연료들은 취사와 난방, 전력 생산 등에 이용됐다.

픽사베이

연료 사용으로 발생한 열과 사람의 소변에서 전달되는 열을 합산한 결과 총 열에너지는 약 84만9174메가줄(MJ)로 추산됐다. 연구진은 이 에너지가 눈과 얼음 약 2492t을 녹일 수 있는 규모라고 계산했다. 오차 범위를 포함하면 1964~3020t 수준이다. 이는 올림픽 규격 수영장 한 곳을 채울 수 있는 물의 양과 비슷하다.

특히 눈길을 끄는 부분은 소변의 열이다. 고도가 높은 에베레스트에서는 등반객들이 탈수를 막기 위해 많은 양의 물을 마시면서 하루 6000L가 넘는 소변이 발생하는 것으로 추산됐다. 대변은 수거해 산 아래로 운반하지만 상당량의 소변은 빙하 위에 직접 배출되는 것으로 조사됐다.

연구진은 소변에서 발생하는 열만으로도 해당 등반 시즌에 약 154t의 눈과 얼음을 녹일 수 있다고 분석했다. 개별적으로는 미미한 열이지만 수천 명이 같은 장소에 장기간 머무르면서 누적된 결과다.

베이스캠프의 환경도 과거와 크게 달라졌다. 단순한 야영지였던 곳에 카페와 고속 인터넷, 대형 TV, 온수 샤워 시설 등이 들어섰으며 일부 텐트에는 바닥 난방까지 설치됐다. 등반객과 가이드, 셰르파, 지원 인력이 집중되면서 에너지 사용량도 증가했다.

연구진은 위성자료 분석을 통해 1991~2023년 에베레스트 베이스캠프의 지표면 온도가 연평균 약 0.28도 상승했으며, 인근 쿰부 빙하 표면보다 약 두 배 빠른 상승세를 보였다고 분석했다. 다만 연구진이 제시한 2492t은 인간 활동에서 나온 열에너지를 얼음 융해량으로 환산한 값으로, 실제 빙하가 그만큼 녹았다는 직접 관측치는 아니다.

연구진은 지구온난화가 에베레스트와 히말라야 빙하 감소의 가장 큰 원인이지만, 이미 빠르게 녹고 있는 빙하 위에 수천명이 모여 추가적인 열과 오염을 발생시키는 현재의 베이스캠프 운영 방식 역시 지속 가능성을 검토해야 한다고 지적했다.

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