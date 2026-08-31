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글로벌 칩 동맹 꿈꾸낸 최태원, 일본에 반도체 공장 지을까

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반진욱 기자 halfnuk@segye.com

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용인과 호남에 신규 팹 투자를 추진중인 SK하이닉스가 신규 부지 중 하나로 일본도 검토 중인 것으로 전해졌다.

 

일본 센다이에서 열린 한일상공회의소 회장단 회의 참석차 일본을 방문 중인 최 회장은 이날 블룸버그통신의 일본 메모리팹 검토 관련 질문에 대해 “(입지에 대해) 검토중이다”며 “최종 검토가 끝나면 결과를 알게 될 것”이라고 짧게 답했다.

최태원 대한상공회의소 회장이 31일 일본 센다이 웨스틴호텔에서 ‘지역에서 열어가는 한일의 미래’를 주제로 열린 제15회 한일상공회의소 회장단 회의에서 개회사를 하고 있다. 대한상공회의소 제공
최태원 대한상공회의소 회장이 31일 일본 센다이 웨스틴호텔에서 ‘지역에서 열어가는 한일의 미래’를 주제로 열린 제15회 한일상공회의소 회장단 회의에서 개회사를 하고 있다. 대한상공회의소 제공

최 회장은 잠재적 파트너 여부, 일본 내 구체적인 설립 지역에 대한 질문에는 답하지 않았다.

 

SK그룹과 SK하이닉스는 입장을 밝히지 않고 있지만, 시장에선 SK하이닉스가 일본에 메모리 팹을 지을 수 있다는 분석이 계속 나오고 있다. 앞서 국내 한 언론은 SK하이닉스가 일본 동북부 미야기현 일대에 팹 건설을 검토중이라고 보도한 바 있다. 당시 SK하이닉스는 ‘정해진 사안이 없다’며 답을 아꼈다. 

 

대한상공회의소 회장이기도 한 최 회장은 한일 상의 회장단 연례 회의에 앞서 열린 양국 노동인구 감소를 다룬 한 행사에서는 ‘지금이야말로 한국과 일본이 경제 블록을 형성할 때’라고 말하기도 했다.

 

최 회장의 일본 내 공장 검토는 일본 고객 및 협력업체와의 협력을 강화하기 위한 광범위한 노력의 일환이라고 블룸버그는 평가했다. SK하이닉스는 베인캐피털 SPC를 통해 일본 플래시 메모리 제조업체 키옥시아 지분을 약 14% 이상 보유하고 있다.

 

곽노정 SK하이닉스 사장은 지난주 “고객 및 협력업체와 함께 낸드 플래시 시장을 공동 개발할 수 있는 방안을 신중하게 검토하고 있다”고 밝힌 바 있다.


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