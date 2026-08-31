독립운동·학도병·해병대…경기도, 3代 이은 ‘병역명문가’ 선정

경기도는 6·25 전쟁 참전 학도병과 독립운동가 후손 등 대를 이어 국가에 헌신한 15개 가문을 ‘2026년 경기도 모범 병역명문가’로 선정했다고 31일 밝혔다.

6·25전쟁 당시 8240부대 유격대로 참전한 김성수씨가 군 복무 시절 아들 한경씨를 안고 있다. 경기도 제공

이번 선정에선 도내 2580개 병역명문가 가운데 공모에 응한 82개 가문을 대상으로 심사를 진행했다. 단순 병역 이행 여부를 넘어 3대에 걸친 복무 성실성, 국가유공, 특수부대 복무, 국가기록 기증, 지역사회 봉사 등 호국 정신과 사회적 공헌도를 종합 평가해 발굴했다.

김갑신씨 가족의 병역사는 6·25전쟁에서 시작됐다. 김씨가 당시 학도병으로 참전한 뒤 아들 재주씨가 해병대에서 30여년간 복무하며 보국훈장을 받았다. 손자 3명도 모두 해병대에 자원입대했다.

임시정부 초대 국무령 석주 이상룡 선생의 후손인 이주상씨 가문은 6·25 전쟁 중 가족이 전사하는 등 독립운동 정신과 국가 헌신을 이어왔다. 후손들은 수도기계화보병사단과 특수전사령부, 경비교도대 등에서 복무했다.

김호경씨 가문은 아버지 김성수씨가 8240부대 유격대로 참전했다. 아들 호경씨는 집안에서 보관해 온 6·25 전쟁 휴전 초안 사본을 국가에 기증해 역사 기록 보존에 기여했다. 3대인 대우·민우씨도 육군 병장으로 전역했다.

경기도는 오는 10월 선정 가문을 초청해 감사패를 전달하고 예우를 갖출 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지