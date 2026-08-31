롯데, 9월부터 ‘예측 가능한 수시채용’…AI 등 세 자릿수 채용

롯데가 계열사별 채용 시기를 분기별로 정례화한 ‘예측 가능한 수시채용’을 시작한다. 인공지능 전환(AX)을 이끌 AI 인재를 비롯해 영업·마케팅·연구개발(R&D) 등 다양한 분야에서 세 자릿수 규모의 신규 인력을 뽑는다.

롯데는 다음 달 1일부터 계열사별 채용 시기를 3·6·9·12월로 정해 운영하는 ‘예측 가능한 수시채용’을 시행한다고 31일 밝혔다. 수시채용의 장점을 유지하면서도 지원자들이 채용 일정을 사전에 예상하고 준비할 수 있도록 한 것이 특징이다.

채용에는 롯데백화점과 롯데웰푸드, 롯데건설, 롯데이노베이트 등 15개 계열사가 참여한다. 영업과 마케팅, R&D, AI 등 50여개 직무에서 세 자릿수 규모로 신규 인력을 채용한다.

롯데는 그룹의 AX를 이끌 핵심 인재 확보에 힘을 싣는다. 롯데이노베이트와 롯데건설은 자연어 및 시각·음성 처리, 연구개발 등 다양한 분야에서 AI 전문 인력을 채용할 계획이다.

롯데는 다음 달 1일부터 8일까지 서울대와 성균관대, 연세대, 서강대, 울산과학기술원(UNIST), 고려대 등 전국 12개 대학에서 채용박람회도 연다. 롯데웰푸드와 롯데마트·슈퍼, 롯데물산, 롯데호텔, 롯데바이오로직스, 롯데건설 등 20개 계열사가 참여해 회사와 직무를 소개하고 채용 상담을 진행한다.

지역 인재 확보에도 나선다. 롯데에너지머티리얼즈와 롯데정밀화학은 UNIST와 광주과학기술원(GIST)에서 우수 이공계 인재를 찾고, 롯데백화점은 충청·호남·영남 지역 대학에서 채용설명회를 개최할 예정이다.

롯데 관계자는 “AI를 비롯해 영업, 마케팅 등 다양한 분야의 인재를 확보하고 전국 청년 인재들과의 접점을 넓혀 그룹을 이끌 인재를 발굴하겠다”고 말했다.

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