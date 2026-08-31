최민식, '파묘' 김고은 연기 극찬…"무당 투잡 뛰는 줄 알았다"

배우 최민식이 영화 '파묘'에서 함께 호흡을 맞췄던 김고은의 무속인 연기를 극찬하며 촬영 비화를 전했다.

최민식은 30일 유튜브 채널 '요정재형'에 출연해 자신의 대표작에 대한 이야기를 털어놨다.

배우 최민식은 지난 30일 유튜브 채널 '요정재형'에 출연해 자신의 대표작에 대한 이야기를 털어놨다. 유튜브 채널 '요정재형' 화면 캡처

그는 "장재현 감독 때문에 '파묘'를 택하게 됐다"며 "(당시 장 감독이) 어떻게 작업하는지 궁금했다"고 말했다.

이어 "장 감독의 전작인 영화 '사바하'(2019)와 '검은 사제들'(2015)을 재미있게 봤다"며 "심령에 대한 얘기나 종교, '엑소시스트' 같은 영화를 좋아한다"고 밝혔다.

'파묘'에서 무당 화림 역을 맡았던 김고은에 대해선 "투잡 뛰는 줄 알았다"고 말해 웃음을 자아냈다.

최민식은 "옛날부터 배우나 가수나 이런 사람들이 한 끗 차이라고 하지 않느냐"며 "그래서 내가 진짜 선생님한테 물어봤다"고 회상했다.

그러면서 "무속인 선생님이 '쟤는 (같은 과가) 아니다 걱정하지 마시라'고 해서 다행이라고 생각했다"고 웃었다.

<뉴시스>

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