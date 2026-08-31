최태원 SK 회장 "일본에 반도체 합작공장 설립 검토"

SK하이닉스가 일본에 반도체 합작공장 설립을 검토 중이라고 최태원 SK그룹 회장이 31일 밝혔다.

최태원 대한상공회의소 회장이 31일 일본 센다이 웨스틴호텔에서 ‘지역에서 열어가는 한일의 미래'를 주제로 열린 ‘제15회 한일상공회의소 회장단 회의’에서 개회사를 하고 있다. 대한상의 제공

일본 센다이에서 열린 한일상공회의소 회장단 회의 참석차 일본을 방문 중인 최 회장은 이날 블룸버그통신과 인터뷰에서 급증하는 인공지능(AI) 수요를 충족하고 생산 비용을 절감하기 위한 방안 중 하나로 일본 내 메모리 칩 생산을 위한 합작 공장 타당성을 검토하고 있다고 말했다.



그는 "일본 전역을 살펴보고 있다. 전력과 용수가 풍부한 곳이라면 어디든 고려하고 있다"고 밝혔다.



최 회장은 그러나 잠재적 파트너나 일본 내 구체적인 설립 지역에 대한 질문에는 답하지 않았다.



대한상공회의소 회장이기도 한 최 회장은 한일 상의 회장단 연례 회의에 앞서 열린 양국 노동인구 감소를 다룬 한 행사에서는 "지금이야말로 한국과 일본이 경제 블록을 형성할 때"라고 말하기도 했다.



SK하이닉스의 일본 내 공장 검토는 일본 고객 및 협력업체와의 협력을 강화하기 위한 광범위한 노력의 일환이라고 블룸버그는 평가했다.



SK하이닉스는 베인캐피털 SPC를 통해 일본 플래시 메모리 제조업체 키옥시아 지분을 약 14% 이상 보유하고 있다.



곽노정 SK하이닉스 최고경영자(CEO)는 지난주 "고객 및 협력업체와 함께 낸드 플래시 시장을 공동 개발할 수 있는 방안을 신중하게 검토하고 있다"고 밝힌 바 있다.



일본에는 비상장 기업 나믹스부터 반도체 장비 대기업인 도쿄 일렉트론에 이르기까지 SK하이닉스의 다양한 협력업체가 있으며 소니 그룹, 닌텐도 등 주요 고객사도 있다. 미국의 반도체업체 마이크론 테크놀로지도 일본 서부 히로시마에 공장을 두고 있다.



일본 정부는 대만 TSMC와 같은 해외 반도체 제조업체의 일본 내 공장 확장 프로젝트에 대해 적극적으로 보조금을 지급해왔다.



SK하이닉스는 지난 27일(현지시간) 미국 인디애나주 웨스트라피엣에서 차세대 HBM 어드밴스드 패키징 공장(팹) 기공식을 열었으며, 해외 시장 확장을 위한 추가 방안도 모색 중이다.



SK하이닉스는 AI의 폭발적인 데이터 저장 수요를 충족하기 위해 전 세계적으로 반도체 생산 기지를 물색하는 한편, 중국의 기술 야망을 억제하려는 미국의 시도에도 대응하고 있다고 블룸버그는 전했다.



SK하이닉스는 한국 내 반도체 생산 시설 확장에도 54조원(약 390억 달러)을 투자할 계획이다.

<연합>

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