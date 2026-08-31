추경호 대구시장 “시민 체감 성과 내야”… ‘공직사회 쇄신’ ‘행정 속도’ 주문

추경호 대구시장은 31일 “지금 속도보다 10배, 20배 더 빠른 속도로, 더 적극적인 의지를 가지고 업무에 임해달라”며 “통상적인 수준에 머물지 말고 시민이 몸소 체감할 수 있는 변화와 성과를 만들어 달라”고 밝혔다.

추 시장은 이날 대구시청 산격청사에서 열린 간부회의에서 “9월 정기국회와 시의회 정례회가 동시에 시작되는 시점에서 더욱 적극적이고 속도감 있는 행정과 시민 중심의 성과 창출을 해야 한다”며 이같이 말했다.

31일 추경호(오른쪽 세번째) 시장이 간부회의 직전 직원들과 함께 시정 혁신을 다짐하는 구호를 외치고 있다. 대구시 제공

그는 “대구시가 권한을 가지고도 소극적으로 일한다는 평가를 받아서는 안 된다”며 “시민과 함께하는 적극적인 행정이라는 평가를 받을 수 있도록 속도감 있게 일하자”고 당부했다. 이어 정책 추진 과정에서 단순히 안팎의 지시나 요청에 따라 결정하지 말 것을 주문하며, “누구에게나 충분히 설명할 수 있는 논리와 근거를 갖춰야 정책의 설득력이 생긴다”고 강조했다. 상사의 지시를 무조건 따르는 ‘예스맨’이 되기보다, 논리적으로 의견을 개진하고 대안을 제시할 수 있는 실력을 갖춰 달라는 취지다.

추 시장은 정책의 실행뿐 아니라 시민에게 제대로 알리는 홍보 역시 행정의 중요한 역할이라는 점을 분명히 했다. 추 시장은 “시민이 모르는 정책은 없는 것과 똑같다”면서 “정책과 대책, 지원책들을 시민들이 적극 활용할 수 있도록 제대로 알리고 발품을 팔아 홍보하라”고 지시했다.

마지막으로 추 시장은 “9월부터 국회도, 시의회도 본격적으로 돌아가고 세상이 전부 빠르게 돌아간다”며 “각자 맡은 당면 과제에 대해 더 속도감 있게 성과를 내서 시민들이 몸소 체감하고 평가할 수 있도록 해달라”며 시민을 위한 성과 창출에 모든 역량을 집중해 줄 것을 거듭 주문했다.

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