"용혜인, 성평등위소관 법률 대표발의 0건…적합성 검증 의문"

성평등가족부 장관 후보자로 지명된 기본소득당 용혜인 의원이 국회 의정활동 중 성평등가족위원회(전신 여성가족위원회) 소관 법률 중 대표발의한 법안이 0건이라는 지적이 나왔다.



국회 성평등가족위원회 소속 국민의힘 임종득 의원은 31일 용 후보자의 21∼22대 대표발의 법안 총 116건 중 여가위·성평등위 소관 법률을 확인한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

성평등가족부 장관 후보자인 기본소득당 용혜인 원내대표가 31일 국회 의원회관 자신의 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

다만, 국회 의안정보시스템에 따르면 용 후보자가 공동발의로 이름을 올린 여가위·성평등위 소관 법률은 각 21대 국회 20건, 22대 국회 6건이다.



용 후보자는 21대 국회에서 전반기 기획재정위 위원을 맡았고, 후반기에는 행정안전위, 여가위(겸임) 위원을 지냈다. 22대 국회에서는 전반기에 이어 후반기에도 행안위 위원으로 소속됐다.



용 후보자가 21대 국회에서 대표발의한 법안은 총 39건으로, 환경노동위 10건, 행정안위 8건, 기재위 7건, 법제사법위 4건 등이다.



22대 국회에서는 총 77건으로, 행안위 27건, 법사위 10건, 환노위 9건, 운영위 7건, 재경위 5건 등이 용 후보자 명의로 대표발의됐다.



임 의원은 "입법 활동은 국회의원의 제1책무이며, 평상시 현안에 대한 관심과 전문성을 입증하는 가장 객관적인 척도"라며 "소관 분야의 입법 실적이 전무한데, 청와대(대통령실)가 성평등가족부 장관 후보자의 전문성과 적합성을 충분히 검증했는지 의문"이라고 지적했다.



성평등부 인사청문준비단 측은 이와 관련해 연합뉴스와 통화에서 "성평등부와 관련된 업무들은 법무부, 고용노동부, 복지부 등 여러 부처에 걸쳐 있다"며 "성평등부 관련 입법 활동이 없었다는 것은 사실이 아닌 것 같다"고 말했다.



그러면서 "(용 후보자는) 국회에서 적극적으로 성평등이나 가족 관련해서 많은 활동을 했다"며 "육아하는 엄마·아빠 관련한 법이나 친밀관계 폭력 방지 관련 입법도 했다"고 덧붙였다.

<연합>

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