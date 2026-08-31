전현무 여행 조작 의혹 '나혼산', 2차 입장 "금전 지원 無…촬영 협조는 받아"

'나 혼자 산다' 측이 전현무 즉흥 여행 에피소드 조작 의혹과 관련, 두 번째 공식 입장을 밝혔다.

31일 MBC '나 혼자 산다' 제작진은 공식 홈페이지에 '<나 혼자 산다> 카자흐스탄 촬영 관련 안내'라는 제목의 공식 입장문을 올렸다. 제작진은 "카자흐스탄 방송분은 알마티시 관광청으로부터 금전적 협찬이나 제작비 지원을 받은 사실은 없다"라면서도 "현지 촬영에 필요한 행정적 절차와 현장 진행에 필요한 촬영 협조를 받아 원활하게 진행되었음을 밝힌다"라고 말했다.

MBC '나 혼자 산다' 방송 화면 캡처

'나 혼자 산다'는 지난 14일과 21일 전현무의 즉흥 여행 에피소드를 공개했다. 당시 전현무는 목적지도 정하지 않은 채 인천국제공항을 찾아 즉흥적으로 카자흐스탄의 알마티로 여행을 떠났다. 항공권도 렌터카도 예약하지 않고 현장에서 부딪혀 해결하는 '즉흥 여행'은 큰 화제를 모았다.

하지만 방송 이후 누리꾼들은 이 '즉흥 여행'에 대해 조작 의혹을 제기했다. 항공권을 예매하는 과정에서 수많은 스태프의 표 발권 과정은 그려지지 않은 점, 알마티시가 지난 21일 카자흐스탄 정부 누리집 내 알마티시 공식 페이지에 '나 혼자 산다'를 소개하면서 "카자흐스탄 촬영은 알마티시 관광국의 지원을 받아 진행됐다"라고 밝힌 점 등이 드러나며 의혹이 커졌다. 더불어 전현무가 직접 렌터카를 주행한 상황도 문제로 지적됐다. 한 누리꾼은 "지난 5월 8박 10일 일정으로 다녀왔는데, (카자흐스탄은) 현지 알마티 영사관이나 주한 카자흐스탄 대사관에서 운전면허를 따로 공증받아야 한다"라며 전현무가 면허증 공증을 받지 않았다는 것을 지적했다.

이 같은 의혹이 계속 되자, 제작진은 25일 입장문을 내고 "전현무의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로 카자흐스탄으로 출발하기 직전 공항에서 현지 렌터카 업체에서 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여한 것"이라며 "방송 이후 현지 렌터카 이용 방법에 대한 문의가 있어 주카자흐스탄 대한민국 대사관에 확인한 결과, 별도의 공증 절차가 필요하다는 사실을 뒤늦게 확인했다, 대사관 측에서는 이와 같은 문제로 현지에서 피해를 보는 국민이 많아 다시 한번 안내해 현지를 방문하는 국민들이 피해를 입지 않도록 조치하겠다고 전해왔다"라고 얘기했다. 그러면서 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"라고 강조했다.

그럼에도 즉흥 여행 조작 논란은 사그라지지 않았다. 특히 한 유튜버가 '나 혼자 산다' 제작진이 이미 목적지를 정하고 촬영 일주일 전부터 항공권을 준비해 뒀다고 주장하면서 논란이 다시 커졌다.

이에 제작진은 다시 입장문을 내고 '알마티시 관광청으로부터 금전적 협찬이나 제작비 지원을 받은 사실은 없다'는 사실을 분명히 했다. 다만 현지 촬영에 필요한 행정적 절차와 현장 진행에 필요한 촬영 협조는 받았다고 전했다. 그러면서도 가장 쟁점이 된 여행의 목적지가 미리 정해져 있었는지, 항공권을 미리 구매해 둔 것인지 등에 대해선 공식 입장문에서 해명하지 않았다. 이에 미묘하게 온도 차가 달라진 입장문에도 의혹은 완전히 해소되진 않은 상황이다.

<뉴스1>

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