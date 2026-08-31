최민식 ‘염색약 알레르기’ 고백... “젊게 보이고 싶다”

배우 최민식이 자연스럽게 자리 잡은 백발에 얽힌 사연을 공개했다. 작품의 캐릭터를 위해 머리카락을 염색해야 할 때면 염색약으로 인한 알레르기 반응을 막기 위해 약을 복용한다고 밝혀 눈길을 끌었다.

배우 최민식이 자연스럽게 자리 잡은 백발에 얽힌 사연을 공개했다. 작품의 캐릭터를 위해 머리카락을 염색해야 할 때면 염색약으로 인한 알레르기 반응을 막기 위해 약을 복용한다고 밝혀 눈길을 끌었다. 요정재형

30일 유튜브 채널 ‘요정재형’의 영상 ‘최민식도 댓글 다 보고 있었다. 역대급 솔직함.’에는 최민식이 출연해 진행자 정재형과 함께 배우로서의 삶을 비롯해 다양한 이야기를 나누었다.

이날 정재형은 스튜디오를 찾은 최민식의 헤어스타일을 바라보며 관심을 보였다. 평소와는 조금 다른 분위기의 머리 모양에 대해 “요즘 유행하는 스타일 아니냐”는 취지로 질문했고, 최민식은 특별히 자신이 스타일을 정한 것은 아니라며 미용실에서 해주는 대로 했다고 설명했다.

최민식은 이날 오랜만에 미용실에 들러 꽃단장을 받고 왔다며 쑥스러운 듯한 반응을 보이기도 했다. 이에 정재형은 웃음을 터뜨렸다.

정재형은 최민식의 백발을 본 후 오히려 흰머리를 그대로 두는 것도 멋스러울 수 있겠다는 생각이 든다고 말했다. 일반적으로 배우들이 작품이나 외모 관리를 위해 염색을 하는 경우가 많은 만큼, 최민식의 자연스러운 머리색에 대한 궁금증도 이어졌다. 최민식은 “자연산이다”며 “제가 ‘염색약 알레르기’가 있다”고 설명했다.

최민식은 염색약 알레르기가 있어 촬영을 위해 머리를 염색해야 하는 경우에는 약을 반드시 복용한다고 설명했다. 약을 먹지 않고 염색할 경우 얼굴이 크게 붓는 증상이 나타날 수 있다는 것이다. 이어 “저도 젊게 보이고 싶다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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