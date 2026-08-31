경북 산불 피해지역 산림재건 본격화… 의성군 등 5개 시·군 ‘산림경영특구’ 지정

경북도가 초대형 산불 피해지역의 체계적인 재건 및 산주·임업인의 안정적인 소득기반 마련을 위해 산불피해지역인 의성군 등 5개 시·군에 ‘1시·군 1산림경영특구’ 지정을 완료하고 9월부터 순회설명회를 개최한다.

경북도는 지난 7월 30일 영덕군 영덕읍 화천리와 청송군 파천면 덕천리 일원을 산림경영특구로 지정한 데 이어 8월 31일 영양군 석보면 화매리 일원을 추가 지정․고시했다고 31일 밝혔다.

산림경영특구 3호로 지정된 영덕군 영덕읍 화천리 일원. 경북도 제공

이에따라 지난 3월 의성군(1호), 6월 안동시(2호)를 시작으로, 영덕군(3호), 청송군(4호), 영양군(5호)까지 초대형 산불피해 5개 시·군에 각각 1개소의 산림경영특구가 지정돼 지역별 특성을 반영한 산림재건을 본격화할 수 있게 됐다.

'경북경남울산산불피해지원법'에 근거해 경북도가 전국 최초로 도입한 ‘산림경영특구’는 기존의 단순 벌채․조림 중심의 복구를 넘어 산림을 새로운 소득과 지역경제 기반으로 재건하기 위한 제도다.

특구에는 ▲소득․경관수종 중심의 특화 조림 ▲특용수․산채류 등 임산물 생산기반 조성 ▲임도 등 산림경영 기반시설 확충 ▲임산물 가공․유통․판매시설 등 종합적인 지원이 추진된다.

영덕군 특구는 산불로 피해를 입은 송이 생산기반을 대신할 새로운 소득 기반을 마련하기 위해 밤나무 등 소득 수종을 조성하고, 더덕․고사리 등 산채류 재배단지를 조성한다.

아울러 저온저장․가공․포장시설을 확충해 임산물의 부가가치를 높일 계획이다.

청송군 특구는 상수리․단풍나무 등 경관 수종과 산마늘․어수리 등 산채류를 복합적으로 조성한다.

특히 주왕산을 대표하는 수달래(산철쭉)를 활용한 숲을 조성해 지역 관광자원과 연계하고 산림관광 활성화와 지역경제 활력 제고를 모색한다.

이번에 추가 지정된 영양군 특구는 자작나무․고로쇠나무를 중심으로 대규모 테마숲을 조성해 인근 풍력발전단지와 어우러지는 특색 있는 산림경관을 만들고, 고로쇠 수액 생산을 통해 산주 소득을 높일 계획이다.

경북도는 9월부터 산불 피해 5개 시․군의 산주와 주민, 관계 기관이 참여하는 ‘산림경영특구 현장 순회 산주설명회’를 연다.

현장 의견을 수렴해 특구별 세부 사업계획을 구체화하고, 사업의 원활한 추진을 위한 국비 확보에도 총력을 기울일 방침이다.

최순고 경북도 산림자원국장은“‘1시·군 1특구’지정이 완료된 만큼, 산주와 임업인이 실질적으로 체감할 수 있는 산림재건 및 소득 창출로 이어질수 있도록 특구별 사업을 내실 있게 추진하겠다”고 말했다.

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