SNT다이내믹스 ‘히든챔피언’ 품질분임조, 국가품질혁신경진대회 금상 수상

SNT다이내믹스는 기술연구소 소속 ‘히든챔피언’ 품질분임조가 전북 전주시에서 열린 ‘제52회 국가품질혁신경진대회’ 신제품개발(NPD) 부문에서 금상을 수상했다고 31일 밝혔다.

이로써 SNT다이내믹스는 국가품질혁신경진대회에서 4년 연속 금상을 수상하는 영예를 안았다.

SNT다이내믹스 히든챔피언 품질분임조가 ‘제52회 국가품질혁신경진대회’에서 설계품질 혁신 성과를 발표하고 있다. SNT다이내믹스 제공

특히 이번 수상은 SNT다이내믹스가 1979년 품질분임조 제도를 도입한 지 47년 만에 처음으로 연구개발(R&D) 분야 분임조가 출전해 거둔 성과여서 의미를 더했다.

2022년 이후 입사한 청년 엔지니어들로 구성된 ‘히든챔피언’ 분임조는 이번 대회에서 ‘군용 궤도차량 방열 성능 개선을 위한 오일냉각기 개발’을 주제로 발표했다.

이들은 장갑차·전차·자주포용 자동변속기 핵심 원천기술을 바탕으로 오일냉각기를 개발해 현재 운용 중인 궤도차량은 물론 향후 인공지능(AI) 기반 유무인복합체계(MUM-T) 등 차세대 K-방산 무기체계의 성능을 대폭 끌어올렸다는 높은 평가를 받았다.

SNT다이내믹스는 이번 성과를 계기로 제품 개발 초기 단계인 ‘설계품질’부터 ‘양산품질’에 이르기까지 제품총수명주기(TPLC) 전 과정의 품질관리 역량을 고도화하는 데 집중할 방침이다.

이번 대회 시상식은 11월25일 서울 코엑스에서 열리는 ‘제52회 국가품질경영대회’에서 진행될 예정이다.

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