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국민의힘 대구시당, 차기 위원장에 김승수 의원 내정

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대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

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국민의힘 차기 대구시당위원장에 김승수 의원(대구 북구을)이 사실상 정해졌다.

 

김승수 국민의힘 의원. 의원실 제공
김승수 국민의힘 의원. 의원실 제공

 

31일 국민의힘 대구시당에 따르면 대구 지역 국회의원들은 지난 27일 열린 국민의힘 의원 연구 모임(연찬회)에서 김 의원을 차기 대구시당위원장으로 추대하기로 뜻을 모았다. 이에 따라 대구시당은 이날 선거관리위원회 회의와 후보자 등록 알림(공고) 등 시당위원장 선출을 위한 공식 절차에 들어갔다. 김 의원이 단독으로 입후보하게 될 경우 9월 5일쯤 운영위원회를 열어 공식 의결이 이뤄지도록 할 예정이다.

 

애초 국민의힘 차기 대구시당위원장에는 재선의 권영진(대구 달서병) 의원이 추대될 예정이었으나, 권 의원이 지난달 ‘멱살 논란’으로 후보에서 물러남에 따라 차기 시당위원장 선출이 한 달 이상 차질을 빚었다.

 

이번에 내정된 김 의원은 재선 의원으로 현재 국민의힘 원내운영수석부대표를 맡고 있다. 이 때문에 시당위원장까지 두 자리 겸직에 대한 부담이 클 수 있다는 우려가 있었으나, 김 의원이 ‘고생을 마다하지 않겠다’는 뜻을 밝히면서 의견이 정리된 것으로 알려졌다.


대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com 기자페이지 바로가기

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