“전기 줄이고 상품권 받아요”… 대구 안심청아람더영, ‘에너지쉼표’ AA등급 획득

대구도시개발공사는 안심청아람더영 행복주택이 최근 전력거래소가 시행하는 ‘에너지쉼표(소비자 참여형 수요 반응) 공동주택 인증’ 심사를 통과해 AA등급을 취득했다고 31일 밝혔다.

‘에너지쉼표’는 전력 수요가 급증하는 시간대에 전력거래소의 요청에 따라 가입자가 자발적으로 전기 사용량을 줄여 전력 소비 최고조 시간대 전력 수요를 낮추는 국민 참여형 에너지 절감 제도다. 참여 가구에는 절감한 전력량에 따라 포인트가 적립되며, 적립된 포인트는 상품권 등으로 교환할 수 있다.

공사는 안심청아람더영 행복주택 전체 366가구를 대상으로 가구당 월평균 100와트시(Wh)의 전력을 절감할 경우 연간 최대 439.2kWh의 에너지 절감 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다. 이는 연간 약 183kg의 이산화탄소 배출을 줄이는 효과로, 30년생 소나무 약 27그루를 심는 것과 같은 탄소 저감 효과에 해당한다.

또한 공사는 입주민의 이해와 참여를 높이기 위해 지난 26일 안심청아람더영 단지 내에서 입주민을 대상으로 제도 소개와 홍보 행사를 했다. 이날 행사에선 에너지쉼표 참여 방법과 전력 절감 실천 방안 등을 안내하며 입주민들의 자발적인 에너지 절약 참여를 독려했다.

정명섭 공사 사장은 “이번 에너지쉼표 공동주택 인증 AA등급 취득은 입주민들의 자발적인 에너지 절약 실천과 적극적인 참여가 만들어낸 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 환경∙사회∙투명경영∙사회적가치(ESG) 경영을 지속적으로 실천하고 탄소중립을 선도하는 친환경 공공주택 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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