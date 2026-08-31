BNK경남은행, 추석 맞아 취약계층 7620세대에 3억8100만원 기탁

BNK경남은행이 추석 명절을 앞두고 경남지역 내 취약계층 지원과 지역 상권 활성화를 동시에 도모하는 사회공헌 활동에 나선다.

31일 BNK경남은행에 따르면 BNK경남은행은 최근 경남도청에서 ‘추석맞이 사랑나눔 사업’의 일환으로 경남도에 3억8100만원 상당의 전통시장 상품권을 전달했다.

추석맞이 사랑나눔 전통시장 상품권 전달식. BNK경남은행 제공

이번에 마련된 전통시장 상품권은 경남사회복지공동모금회를 통해 경남도 내 18개 시·군이 추천한 취약계층 7620세대에 나눠 지원된다.

명절을 맞이한 소외계층의 생활 안정을 돕는 동시에 현금 대신 상품권을 지원해 전통시장 내 소비를 유도하고, 지역 소상공인의 매출 증대까지 돕는 취지다.

김태한 BNK경남은행장은 “이번 전통시장 상품권 지원이 지역 취약계층의 명절 준비와 생활 안정에 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “아울러 전통시장 소비 확대로 이어져 소상공인과 지역 사회에 희망을 전할 수 있도록 앞으로도 다양한 사랑나눔 사업을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

BNK경남은행과 BNK금융그룹은 지역 상생을 위한 다각적인 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

지난 6월에는 경남도 내 취약계층 3180세대를 대상으로 에너지바우처를 기탁해 생활 안정을 지원했다.

또한 최근 집중호우로 피해를 본 거제 지역의 수해 복구 지원에도 적극 나섰다.

지난 18일 거제 옥포초등학교와 옥포종합사회복지관에 생필품과 위생용품 등 18종으로 구성된 ‘BNK 재난·재해 구호 키트’ 200개를 전달한 데 이어 19일에는 임직원 봉사단 100여명을 거제시 장평동·고현동 일대에 파견해 피해 복구 봉사활동을 펼쳤다.

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