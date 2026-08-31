장동혁 "曺, 위헌적 재제청 거부하고 李대통령 재판재개 선언해야"

국민의힘 장동혁 대표는 31일 청와대가 조희대 대법원장의 대법관 후보 제청을 반려하며 사실상 재제청을 요구한 것과 관련, 조 대법원장에게 "위헌적 재제청 요구를 단호하게 거부하고 이재명 재판 재개를 선언해야 한다"고 말했다.



장 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "그것이 국민이 요구하는 대법원장의 헌법적 책무"라며 이같이 촉구했다.

장동혁 국민의힘 대표가 31일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

그는 "이 대통령이 대법원장의 대법관 제청을 거부한 것은 본인이 원하는 '명픽' 대법관을 제청하라는 뜻"이라며 "이 대통령이 목을 매는 판사는 대장동 (사건) 김만배에게 무죄를 선고한 인물이다. 결국 본인에게 무죄를 선고할 판사들로 대법원을 채우겠다는 것"이라고 주장했다.



그는 윤석열 정부 시절 더불어민주당 박지원, 박주민 의원 등이 대통령의 대법관 재제청 요청이 삼권분립 위배라는 취지로 주장한 발언들을 언급한 뒤, "그랬던 민주당이 지금은 말을 180도 바꿨다. 그때나 지금이나 대한민국 헌법은 한 글자도 바뀐 게 없다"고 지적하면서 "내가 하면 합헌, 남이 하면 위헌, 낯 뜨겁지도 않나"라고 꼬집었다.

<연합>

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