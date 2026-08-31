김승원 법무장관 후보자 “이재명 정부 성공 위해 맡은 책임 다하겠다”

법무부 장관 후보자로 지명된 더불어민주당 김승원 의원이 “국민 위한 법무행정을 구현하고, 이재명 정부의 성공을 위해 맡은 바 책임을 다하겠다”고 30일 소감을 밝혔다.

법무부 장관 후보자로 지명된 김승원 더불어민주당 의원이 30일, 서울 여의도 국회에서 조희대 대법원장 불출석 사유서 제출 관련 기자간담회를 마친 뒤 이동하고 있다. 뉴시스

김 후보자는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “새로운 형사사법체계가 국민에게 신뢰받는 제도로 정착할 수 있게 최선을 다하겠다”며 이같이 말했다.

그는 “판사와 변호사로 국민의 권리와 인권을 지키기 위해 노력했고, 국회 법사위에서는 국민과 정의만을 바라보며 달려왔다”고 돌아봤다.

그러면서 “실체적 진실은 더욱 신속히 밝히고, 국민의 안전을 지키며 범죄 피해자의 권리는 더욱 두텁게 보호하겠다”고 다짐했다.

대한민국이 70년간 이어진 형사사법체계의 대전환을 앞두고 있다면서, 김 후보자는 “막중한 책임감을 느낀다”고 말했다.

계속해서 “인사청문 과정에서도 겸손하고 성실한 자세로 임하겠다”고 덧붙였다.

앞서 이재명 대통령은 같은 날 정성호 전 장관의 후임 법무부 장관 후보자로 김 후보자를 지명했다.

강훈식 대통령 비서실장은 김 후보자에 대해 “판사 출신이자 국회 법사위 간사를 맡은 재선 의원으로, 형사·사법 체계 개편의 취지를 누구보다 깊이 이해하고 있다”고 소개했다.

김 후보자는 민주당 형사소송법 태스크포스(TF) 위원과 법사위 법안심사제1소위원장으로 활동하며, 검사의 직접 수사와 보완수사권을 폐지하는 형소법 개정 작업을 주도했다.

인사청문회를 거쳐 취임하면 오는 10월2일 시행되는 개정 형소법의 후속 조치와 공소청·중대범죄수사청 출범 준비, 검찰 조직 안정화 등의 과제를 맡게 된다.

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