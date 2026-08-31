네팔 홍수 한국인 실종… 헬기 수색 이틀째 무산

정부가 네팔 대규모 홍수로 실종된 한국인 9명을 찾기 위해 30일 헬기 수색을 재시도했지만, 현지 당국의 허가를 받지 못해 또다시 무산됐다.

외교부에 따르면 이날 정부합동 신속대응팀 임차 헬기 1대와 두산에너빌리티 임차 헬기 1대 등 2대가 운항을 계획했다.

네팔 대홍수 닷새째인 30일 오후(현지시간) 네팔 카트만두 헬기장에 정부 합동 신속대응팀이 임차한 민간 산악구조 헬기와 같은 업체의 헬기(왼쪽)가 가림막에 씌워진채 멈춰서 있다. 뉴스1

하지만 네팔군 당국이 안전 및 항공 혼잡을 이유로 허가를 내주지 않았다. 헬기가 띄워졌다면 실종자 일부의 근무지인 위어 댐 지역을 우선 수색할 예정이었다.

전날 한국 정부 임차 헬기 1대가 2회 이륙해 현장 상공을 비행하며 육안 확인과 동영상 촬영으로 수색을 진행했다.

정부는 이날 이 영상과 사진 일부를 공개했다.

실종자 추정 지점에는 급류가 흐르고 주변이 토사로 가득 찬 모습이 담겼다.

외교부 당국자는 “어제 헬기 운용 계획을 수립할 때 위어 댐 지역을 수색할 계획이었으나 기상 상황과 험준한 지형 등으로 수색하지 못했다”고 밝혔다.

정부는 드론 수색도 검토 중이다.

지난 29일 파견된 2차 신속대응팀이 드론을 현지에 가져갔다.

그러나 현지 당국의 운용 허가가 필요해 신속대응팀이 현장 상황을 보고 투입 여부를 결정할 방침이다.

29일(현지시간) 네팔 비두르에서 한국남동발전과 두산에너빌리티가 건설하던 수력 발전소로 가는 도로가 토사로 인해 막혀 있다. 연합

네팔군은 지상에서 한국인 수색을 별도로 진행하고 있다.

전날 한국 헬기가 현장 상공을 비행할 때 네팔군 헬기 1대가 현장에 착륙한 것이 목격됐다.

외교부는 네팔 측으로부터 “한국인 연락두절자를 염두에 두고 헬기를 띄운 것”이라는 답변을 받았다고 전했다. 다만 생존자는 발견하지 못했다고 한다.

수력발전소 터널에 100여 명이 갇혀 있다는 보도와 관련, 당국자는 터널이 한국인 근무지가 아니고 도보로 이동할 거리도 아닌 만큼 실종 한국인들이 해당 터널로 피신했을 가능성은 거의 없다고 밝혔다.

지난 28일 임명된 박재경 주네팔 신임 대사는 31일 현지에 도착할 예정이다. 주네팔한국대사관은 전임 대사의 인사이동 이후 대사대리 체제로 운영됐다.

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