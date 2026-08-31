51.2kg 최강희, 2주 복근 운동…몸에 생긴 변화는

배우 최강희가 2주간 복근 운동을 한 뒤 체성분 변화를 공개했다.

최강희는 지난 26일 자신의 유튜브 채널에 매니저와 함께 8월 한 달간 복근 만들기에 도전하는 영상을 올렸다.

최강희는 "복근 만들기 챌린지를 해보겠다"며 풋살과 헬스, 러닝 등을 병행했다. 운동 시작 당시 체중은 51.6㎏이었다.

2주 뒤 측정한 체중은 51.2㎏으로 0.4㎏ 감소했다. 골격근량은 22.5㎏에서 22.0㎏으로 감소했고, 체지방량은 10.1㎏에서 10.7㎏으로 증가했다.

체성분 점수는 77점으로 그대로였다. 최강희는 "원래 점수가 77점이었다. 그런데 지금도 77점"이라고 말했다.

담당 트레이너는 최강희에 대해 "체지방률이 표준보다 낮다"며 "식이요법과 복근 운동을 꾸준히 하면 복근을 볼 수 있다"고 설명했다.

복근 운동은 복부 근육을 강화하는 데 효과적이지만, 복부 지방만 선택적으로 줄이는 효과를 내는 것은 아니다.

미국 서던일리노이대 연구진이 성인 24명을 대상으로 6주간 복근 운동 효과를 살핀 결과, 복근 근지구력은 향상됐지만 체중과 체지방률에는 유의미한 변화가 없었다.

복근을 선명하게 만들려면 복부 근육을 단련하는 동시에 전체적인 체지방을 관리하는 것이 중요하다.

이란 테헤란 의과대학 연구진과 영국 애버딘대·중국과학원 연구진이 참여한 2020년 메타분석에서는 무작위 대조시험 43건, 총 3552명을 분석했다.

그 결과 유산소 운동과 저항운동, 두 운동을 병행하는 방식 모두 복부 피하지방 감소에 효과가 있는 것으로 나타났다. 특히 유산소 운동과 근력운동을 함께하는 방식에서 감소 폭이 크게 나타났다.

따라서 복근을 선명하게 만들려면 복근 운동과 함께 러닝·걷기 등 유산소 운동과 전신 근력운동을 병행하는 것이 좋다.

<뉴시스>

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