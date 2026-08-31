네팔·중국 접경 산사태홍수 사망자 804명…실종자 3000명 넘어

지난 26일 네팔 북부 바그마티주 일대에서 발생한 대규모 산사태와 홍수로 인한 사망자가 30일 저녁 기준 804명으로 늘었다. 양국 발표를 합산한 실종자도 3000명을 넘었다.

미 CNN 등에 따르면 네팔 경찰은 이날까지 788명이 숨졌다고 밝혔다.

지난 28일(현지시간) 네팔 중부 바그마티주 라수와의 한 수력발전소 터널에서 네팔군 구조대가 생존자를 구출하고 있다. EPA연합

여기에 중국 티베트 접경 지역 사망자 16명을 합하면 전체 사망자는 804명이다.

네팔 측 부상자는 2742명이며, 양국 실종자를 합치면 3048명에 달한다.

생존자 수색·구조 작업은 닷새째 이어지고 있다.

네팔 재난 당국은 보안 인력 2만명이 구조 활동에 동원돼 8730명을 구조했다고 밝혔다.

중국 측도 지룽 통상구 인근에 2141명의 구조대원을 투입했으며, 이 중 500여 명이 가장 피해가 심각한 지역에 직접 진입해 수색 작업을 벌이고 있다.

네팔 당국은 수력발전소 여러 곳에서 최소 930명의 작업자가 실종됐으며, 이 중 100여 명이 터널 안에 고립된 채 생존해 있을 가능성이 있다고 밝혔다.

구조대는 트리슐리 3A 수력발전소 터널 상부에 진입로를 뚫는 데 성공했으며, 파이프를 설치해 공기를 주입하고 내부 확인용 카메라도 투입했다.

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