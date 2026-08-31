금천, 청년창업 실전코칭 수강생 모집

서울 금천구가 관내 청년 창업자의 경쟁력을 강화하고 정부 창업 지원 사업 참여를 돕기 위해 ‘모두의 창업 프로젝트 2기 A to Z 창업교육’ 수강생을 다음 달 6일까지 모집한다.



30일 구에 따르면 이번 교육은 중소벤처기업부가 공개 모집 중인 대규모 국민 창업 지원 사업인 모두의 창업 프로젝트 2기에 참여할 수 있도록, 구의 청년 창업가들이 사업 아이디어를 사전에 고도화하고 완성도 높은 사업 계획서를 작성할 수 있게 돕는다.



구는 모두의 창업 프로젝트 2기에 대비해 다음 달 7~8일 금천청년꿈터에서 A to Z 창업교육을 진행한다. 전문 강사진이 모두의 아이디어 발굴, 아이템 구체화, 비즈니스 모델 설계, 사업계획서 완성 등 실전 창업에 필수적인 핵심 주제를 12시간 동안 집중 교육·코칭한다.



이와 함께 교육 수료자 중 사업계획서를 보유한 수강생에게는 다음 달 9∼14일 전문가 모두의 창업 멘토단과의 일대일 개별 멘토링을 지원할 예정이다.



최기찬 금천구청장은 “앞으로도 금천청년꿈터를 거점으로 관내 유망 청년 기업을 적극 발굴하고 지역 창업 생태계를 활성화해 나가겠다”고 말했다.

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