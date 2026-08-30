500명 꿈나무 ‘핑퐁 열전’… 조양호 유지 잇다

고(故) 조양호 한진그룹 선대회장의 호를 딴 ‘제5회 일우(一宇)배 전국탁구대회’가 29∼30일 인천 계양체육관에서 열렸다.



대한탁구협회가 주최·주관하고 한진그룹이 후원하는 이번 대회에는 초등학교 1∼6학년 남녀 유소년 선수 500여명이 참가해 기량을 겨뤘다.

‘제5회 일우배 전국탁구대회’에 참가한 선수들이 경기하는 모습. 한진그룹 제공

일우배 전국탁구대회는 조 선대회장에 대한 추모 사업의 일환으로 2022년 처음 개최됐다. 고인의 탁구 발전에 대한 헌신과 업적을 기리고 유소년 선수들이 탁구를 통해 꿈을 키우며 성장할 수 있도록 지원하기 위한 취지다.



2019년 작고한 조 선대회장은 2008년 7월 대한탁구협회장 취임 후 선수 육성과 지원, 심판·지도자 양성 등에 힘썼고, 국제무대에서 한국 탁구의 위상을 높이는 데 기여하는 등 한국 탁구 발전을 위해 헌신했다. 대회 기간 조 선대회장 추모 사진전과 추모영상 상영 등도 마련됐다.



탁구협회는 우수 선수에게 장학금을, 우수 선수 지도자에게 상금을 지급하고 국외 훈련과 국제대회 참가를 돕는 등 유소년 선수의 성장을 위한 지원을 이어갈 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지