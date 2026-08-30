전국이 雨雨… 충청 최대 200㎜ ‘물폭탄’ [날씨]

월요일인 31일 전국에 비가 계속 내리겠다. 충청권 같은 경우 31일까지 이틀간 누적 강수량이 많은 경우 200㎜ 이상을 기록할 것으로 전망된다.
30일 기상청에 따르면 31일까지 전국 대부분 지역에 비가 내리다가 저녁에 남부지방과 제주도는 대부분 그치겠다. 이날부터 31일까지 누적 강수량 기준으로 서울·인천·경기 북부 20∼60㎜, 경기 남부 30∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상)이며, 대전·세종·충남은 80∼150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 충북은 50∼100㎜(많은 곳 150㎜ 이상)로 특히 충청권에 많은 비가 예상된다.
강원 남부 내륙·산지는 30∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 강원 중·북부 내륙·산지와 강원 동해안은 20∼60㎜, 전북 서부 50∼100㎜(많은 곳 전북 북서부 150㎜ 이상), 전남광주·전북 동부 30∼80㎜(많은 곳 전북 동부 100㎜ 이상), 대구·경북·부산·울산·경남 30∼80㎜(많은 곳 대구·경북 100㎜ 이상), 제주도 5∼60㎜가 내리겠다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지