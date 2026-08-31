국중박서 만나는 건강한 밥상…식약처, ‘삼삼한 밥상’ 책자 배포

삼삼한 밥상. 식품의약품안전처

국립중앙박물관에서 우리 음식문화와 함께 건강한 식생활을 배울 수 있는 자리가 마련된다.

식품의약품안전처는 국립중앙박물관과 협력해 건강한 요리법을 담은 ‘삼삼한 밥상’ 책자를 전시·홍보하고, 어린이를 위한 건강 식생활 교육 프로그램 개발에도 나선다고 밝혔다.

이번 행사는 국립중앙박물관에서 열리고 있는 ‘우리들의 밥상’ 특별전과 연계해 진행된다.

‘우리들의 밥상’ 특별전은 K-푸드의 뿌리인 우리나라 먹거리와 음식문화를 고고·역사·미술·민속 등 다양한 분야의 문화유산을 통해 조명하는 전시로, 오는 10월 25일까지 열린다.

식약처는 전시관 입구에 ‘삼삼한 밥상’ 요리책과 모바일 QR코드를 전시하고, 박물관 방문객 1000명에게 책자를 배포한다.

‘삼삼한 밥상’은 식약처가 덜 짜고 덜 단 건강한 식생활을 알리기 위해 매년 개최하는 ‘삼삼한 요리 경연대회’의 우수작을 모아 발간하는 요리책이다.

앞서 식약처는 올해 7월 15번째 책자인 ‘K-퓨전 건강요리’를 발간했으며, 지난해부터는 외국인도 활용할 수 있도록 영문 등 외국어로도 책자를 제작하고 있다.

식약처와 국립중앙박물관은 어린이 교육 분야에서도 협력을 이어갈 예정이다. 어린이박물관의 우리 문화·역사 교육에 식약처의 어린이 식생활 안전·영양 교육을 결합한 합동 프로그램을 개발하는 방안을 논의한다.

어린이들이 우리 음식문화와 역사를 배우는 과정에서 건강한 식생활의 중요성도 자연스럽게 익힐 수 있도록 한다는 취지다.

식약처는 앞으로도 전통과 현대를 잇는 우리나라의 건강한 밥상과 식생활의 가치를 국내외에 알릴 수 있도록 다양한 기관과의 협력사업을 발굴할 계획이다.

이대로 올려도 충분히 깔끔해. 특히 이번 건은 정책 효과를 억지로 부풀리지 않고, 실제 행사와 책자 배포·교육 협력이라는 팩트 중심으로 끝낸 게 좋아.

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