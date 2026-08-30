“커피보다 싸네?” 1400원 떡 하나로…넉 달여 만에 ‘70억어치’ 팔렸다

1400원짜리 떡 하나가 넉 달여 만에 500만개 팔렸다. 낱개 판매가격을 단순히 곱하면 70억원어치다.

메가MGC커피 제공

메가MGC커피가 지난 4월 8일 내놓은 ‘버터가 쫀득해떡’ 이야기다. 당초 한정 메뉴로 선보였지만 판매가 이어지면서 회사는 판매 기간을 오는 12월까지 연장하기로 했다.

눈에 띄는 건 가격이다. 버터떡 한 개는 1400원이다. 메가MGC커피 아이스 아메리카노 2000원보다 600원 싸다. 커피 한 잔을 주문하면서 간식 하나를 추가하기에 부담이 크지 않은 가격대다. 반응은 출시 직후부터 빨랐다.

30일 메가MGC커피에 따르면 출시 당일에만 8만개 이상 팔렸다. 엿새 만에 누적 판매량은 41만개를 넘어섰다. 일부 매장에서는 제품을 사기 위해 이른 시간부터 소비자가 몰리고 품절되는 사례도 나타났다.

판매량은 지난 25일 500만개를 돌파했다. 4월 8일부터 8월 25일까지 140일로 나눠 보면 하루 평균 약 3만5700개다. 시간당 약 1488개, 1분에 약 25개씩 팔린 셈이다.

초반 속도는 더 빨랐다. 출시 후 엿새 동안 팔린 41만개를 하루 평균으로 계산하면 약 6만8300개다. 500만개까지의 전체 하루 평균과 비교하면 두 배 가까운 수준이다.

신제품 효과가 가장 강했던 출시 초기 판매가 집중됐다는 의미다. 다만 회사가 이번에 공개한 자료에는 월별 판매량이나 재구매율이 포함되지 않았다. 500만개가 500만명의 소비자를 의미하는 것도 아니다.

버터떡의 가격은 메가MGC커피의 기존 메뉴 구조와도 맞물린다. 아이스 아메리카노 한 잔 가격은 2000원이다. 여기에 1400원짜리 버터떡 하나를 추가하면 결제액은 3400원이 된다. 단순 계산으로 주문 금액이 70% 늘어난다.

커피 가격을 건드리지 않고 디저트를 추가해 주문 한 건당 판매액을 끌어올릴 수 있는 셈이다. 1000원대 단일 디저트가 500만개 팔렸다는 것 자체는 의미가 있다. 소비자가 음료를 사면서 별다른 부담 없이 추가할 수 있는 가격에 메뉴를 배치해 판매량을 끌어올린 사례이기 때문이다.

메가MGC커피가 음료 밖으로 메뉴를 넓히는 것도 같은 흐름이다. 앞서 컵떡볶이와 컵치킨 등 간식·간편식 메뉴를 잇달아 내놓으며 커피전문점의 메뉴 영역을 넓혀왔다.

500만개 판매를 넘기자 본사도 후속 조치에 나섰다. 메가MGC커피는 전국 가맹점에 버터떡 약 5만개를 무상 지원하기로 했다. 회사는 이번 지원이 판매 성과를 가맹점과 나누기 위한 것이라고 설명했다.

당초 한정 판매할 예정이던 버터떡의 판매 기간도 오는 12월까지 늘렸다. 회사 측은 제품을 계속 판매해 달라는 소비자 요청이 이어진 점을 연장 배경으로 들었다.

버터떡은 출시 첫날 8만개에서 시작해 넉 달여 만에 500만개까지 판매량을 늘렸다. 낱개 가격은 커피보다 쌌지만 쌓인 판매량은 수백만개에 달했다.

이제 관건은 ‘신상 효과’가 사라진 뒤에도 소비자가 다시 찾느냐다. 1400원이라는 가격이 첫 구매의 문턱을 낮췄다면 장기 판매 여부를 가르는 건 결국 맛과 상품성이다. 한정 메뉴로 출발한 버터떡이 연말까지 살아남은 이유를 판매량으로 다시 증명해야 할 차례다.

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