“한여름인데 독감 유행”…日, 8월에 이례적 유행 단계 진입

일본에서 예년보다 이른 8월에 독감(인플루엔자) 전국 유행이 발표됐다. 게티이미지뱅크

한여름인 8월 일본에서 이례적으로 독감(인플루엔자) 유행이 시작된 것으로 나타났다.

겨울철에 주로 유행하는 독감이 이달부터 유행 단계에 들어선 것은 매우 드문 일이다.

일본 후생노동성은 지난 17∼23일 전국 표본 감시 의료기관(정점 의료기관)에서 보고된 독감 환자가 기관당 1.11명으로 집계돼 전국 유행 단계 기준인 1명을 넘어섰다고 28일 발표했다.

해당 기간 일본 약 3000곳의 정점 의료기관에서 보고된 독감 환자는 모두 4094명이었다.

일본에서 8월에 독감 유행이 발표된 것은 이례적이다. 연중 유행이 이어졌던 2023년을 제외하면 2009년 이후 가장 이른 유행 단계 진입이다.

일본에서는 일반적으로 겨울철인 12월부터 이듬해 3월 사이 독감이 유행한다. 하지만 최근에는 유행 시기가 앞당겨지는 양상이 나타나고 있다.

지난해에도 일본에서는 9월 하순에 독감 유행 단계 진입이 발표됐다. 올해는 이보다 한 달가량 더 빨리 유행 기준을 넘어선 셈이다.

이번 집계는 전국 약 3000개의 정점 의료기관에서 보고된 환자 수를 바탕으로 한 것이다. 기관당 환자가 1명을 넘으면 일본 후생노동성이 전국적인 유행 단계에 들어선 것으로 판단한다.

한여름부터 독감 환자가 늘면서 일본 보건당국도 예방 수칙 준수를 당부하고 나섰다.

후생노동성은 독감 예방을 위해 마스크 착용과 철저한 손 씻기 등 기본적인 감염 예방 조치를 해달라고 당부했다.

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